Consumo insta a la Generalitat a perseguir el "engaño" a los consumidores sobre el origen del arroz en el etiquetado

El ministro Pablo Bustinduy en una visita a Sueca - MINISTERIO DE CONSUMO

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a la Generalitat Valenciana a que persiga el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano en los paquetes que se comercializan, con el objetivo de que se sancionen estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.

Así lo ha trasladado el ministro Pablo Bustinduy en una visita este miércoles a Sueca (Valencia) para conocer la labor de los trabajadores agrícolas en los arrozales y su denuncia sobre la ausencia de controles oficiales por parte del Consell sobre la calidad y etiquetado del arroz. Ha estado acompañado por el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, y por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà.

Bustinduy ha recordado que su departamento ha reclamado de forma reiterada a la Generalitat que designe a la autoridad competente y acredite la realización de los controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado del arroz. "No hemos recibido respuesta", ha asegurado, y ha subrayado que la Comunitat Valenciana es la única comunidad autónoma que no realiza el control oficial de la información alimentaria.

Ha exigido al Consell que deje de "mirar a otro lado" y asuma sus competencias por "sentido común y justicia" tanto con los consumidores como con los productores de arroz. Además, ha garantizado que el Ministerio hará "todo lo que esté en su mano" y actuará "por todos los cauces administrativos y legales necesarios" para asegurarse de que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca acredita los controles necesarios.

Una competencia, ha recalcado, "absolutamente esencial para garantizar el derecho a una información suficiente, clara y precisa para los consumidores. Por último, Bustinduy ha remarcado que realiza esta petición "con total normalidad y con espíritu de cooperación institucional", con el objetivo de que la Generalitat "subsane esa anomalía".

Por parte de La Unió, Peris ha reclamado transparencia en los envases de arroz para que aparezca claramente el origen, "no como hasta ahora que solo aparece el lugar de envasado", algo que "es clave para el productor pero también para el consumidor, que sin ninguna duda queda totalmente desprotegido".

Según ha denunciado, las grandes empresas comercializadoras utilizan "una simbología, de proximidad, de identidad valenciana, como una fallera, una barraca valenciana o L'Albufera" y, sin embargo, no clarifican en el envase el lugar de origen. "Y puede ser perfectamente un arroz procedente de Mercosur de Argentina o de Vietnam", ha advertido, lo que supone "engañar al consumidor".

Ante esta situación, el representante agrario ha urgido a la Generalitat a "corregir esa mala praxis" en el control del etiquetado, algo que La Unió lleva "reiteradamente insistiendo en escritos y en protestas continuas".

En clave europea, el eurodiputado de Compromís ha explicado que trasladó las quejas de La Unió Llauradora ante la dirección general de la Comisión Europea competente en materia de etiquetado, que contestó que "esto es una clara vulneración del reglamento europeo" y que "por tanto, las autoridades competentes han de actuar". "Queda claro quién no está actuando", ha señalado sobre el Consell.

Marzà ha garantizado que seguirá defendiendo a los productores valencianos desde Bruselas para que "puedan vivir de lo que trabajan y que los precios sean justos". "No se puede permitir engañar a la ciudadanía", ha reivindicado.

CARTAS Y DENUNCIAS PREVIAS

En 2025, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, envió una carta al secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat para reiterarle que "corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios". Además, advirtió que "el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios".

La reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat "sigue sin resolverlo". Los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, excepto de la Comunitat Valenciana. Tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de este territorio, apuntan desde Consumo.

La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado al Ministerio la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz. Desde la organización aseguran que hay superficies que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique el origen real de esos productos.

Esto, denuncian desde La Unió, podría inducir a error al consumidor --que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de serlo-- y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado.