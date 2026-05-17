Cortado un tramo de la antigua N-3 en Siete Aguas por acumulación de lluvia y barro sobre la calzada

Efectivos de la unidad de Bomberos Forestales de Buñol (Valencia) en la N-3 retirando el barro y las piedras acumuladas sobre la calzada por la lluvia. - BOMBEROS FORESTALES

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la antigua carretera N-3, a su paso por la localidad valenciana de Siete Aguas, permanece cortado al tráfico por la acumulación sobre la calzada de agua y barro por las lluvias que este domingo por la tarde han afectado a esa zona y a otros puntos de la Comunitat Valenciana.

Así lo han indicado desde el Centro de Gestión de Tráfico y desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. El corte se ha producido a la altura del kilómetro 294 de esa vía en ambos sentidos.

Tráfico ha señalado también que poco después de las 20.00 horas había tráfico lento en la autovía A-3 en sentido Valencia, también a la altura de la localidad de Siete Aguas. Igualmente, desde este centro han apuntado que a esa misma hora había también retenciones de 4 kilómetros en la V-31 en la población valenciana de Silla, en sentido entrada a València.

Emergencias ha comentado también, a través de las redes sociales, que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado cinco servicios relacionados con las tormentas, pero no ha precisado en qué han consistido. Asimismo, ha señalado que los bomberos del Consorcio de Alicante han llevado a cabo por la lluvia intervenciones de poca consideración y que desde el Consorcio de Castellón no han trasladado incidencias.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado, también a través de las redes sociales, que hasta las 20.00 horas de este domingo se habían acumulado por lluvias en Siete Aguas 50,8 litros; en Real, 35.8; en el Tancat de Mília, en Sollana; 26,8; en Altura, 23.0; en el Pinós, 19.9; en Agres, 16.4; en El Toro, 15.6; en Tibi, 14.4; en Ibi, 14; en Petrer, 13.4; en Millena, 13.2; en Ontinyent, 13.0; en Chera, 12.4; en Elda, 12.2; en Bejís, 12; en Agost, 11.6; en Sax, 11.4 y en Alcoy, 11.

La Aemet ha expuesto que poco antes de las 20.00 horas, transitoriamente se han ido abriendo claridades por el interior y que la tormenta sale al mar por la zona de l'Albufera de València y el Perelló. Sobre esa hora había lluvia débil en el litoral norte de Valencia y en el litoral de Alicante sin tormenta. Este organismo, ha comentado además que hacia las 20.00 horas no había rayos en el interior de la Comunitat Valenciana.

En algunos puntos de la Comunitat Valenciana como Onil se han registrado este domingo por la tarde lluvias con granizo. En esta población alicantina se han acumulado más de 20 litros por metro cuadrado.

En Chelva (Valencia) se ha originado este domingo por la tarde un incendio en una zona forestal por la caída de rayos en la zona que ha quedado extinguido poco después de las 20.00 horas.