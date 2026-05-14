La Costa Blanca busca "captar" al turista norteamericano en unas jornadas en Canadá - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo participa estos días en las Jornadas Directas de Norteamérica, organizadas por Turespaña en Montreal (Canadá), con el fin de "captar" a turistas norteamericanos, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La acción promocional, que se enmarca dentro de la "estrategia de posicionamiento del destino" en mercados internacionales con "potencial de crecimiento", se incluye en el Plan de Acción del organismo autónomo de la institución provincial para difundir la oferta del territorio.

Según ha explicado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, la presencia provincial en este cónclave turístico engloba una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá cuya finalidad es "reforzar" el posicionamiento de la zona "como destino turístico, educativo y residencial en Norteamérica, así como impulsar" uno de los "grandes retos estratégicos", como es "la mejora de la conectividad aérea con el territorio".

"La participación en esta acción supone una buena oportunidad para consolidarnos en el mercado norteamericano, un segmento emergente con interés creciente por los destinos españoles", ha detallado Mancebo.

JORNADAS DIRECTAS DE NORTEAMÉRICA

En el marco de las Jornadas Directas de Norteamérica, el Patronato Provincial de Turismo ha tenido la ocasión de establecer contacto directo con agencias de viaje, turoperadores y otros profesionales clave del sector, ha explicado la Diputación.

"Estas reuniones han permitido reforzar la promoción del destino en el mercado norteamericano, así como generar nuevas oportunidades de cooperación, incrementar la visibilidad de la oferta turística de la Costa Blanca y favorecer la creación de alianzas estratégicas orientadas a la captación de visitantes internacionales de alto valor", señalan desde la institución provincial.

En relación con el contexto del mercado, los datos remitidos por Turespaña, recogidos por la Diputación, "reflejan la relevancia y el potencial del emisor norteamericano". Así, ha precisado que la conectividad aérea entre Estados Unidos y España "alcanza las 27 conexiones directas en 2026 con 13 ciudades estadounidenses enlazadas con seis españolas".

El año pasado visitaron España 4,45 millones de turistas estadounidenses, lo que representó el 4,6 por ciento del total de viajeros recibidos, y se consolidó, según la institución provincial, "como el quinto mercado emisor más importante y el primero no europeo".

Por otro lado, el gasto nominal estimado ascendió a 10.200 millones de euros (7,6% del total), situando a Estados Unidos en cuarta posición por volumen de gasto, tras registrar un "notable aumento" del 13% respecto al año anterior.

El gasto medio por persona y el gasto medio diario se situaron en 2.296 y 294 euros, respectivamente, mientras que la estancia media alcanzó las 7,8 noches. Entre las principales actividades realizadas destacaron las visitas culturales (61%), seguidas de las compras (57%) y los recorridos urbanos (54%), ha concluido la Diputación.