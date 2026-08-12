La creación de empresas baja un 7,6% en junio en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana bajó un 7,6% en junio en tasa interanual con un total 1.403 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 146, un 52,1% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.403 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 29,91 millones de euros, lo que supone un 17,11% menos que en el mismo mes de hace un año (29,87 millones de capital desembolsado).

De las 146 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en la Comunitat Valenciana, 104 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 29 restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y la Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla - La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 21,8% en la Comunitat Valenciana en junio, hasta las 263 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 200,67 millones de euros, cifra un 309,9% superior a la de junio del año anterior.

DATOS NACIONALES

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.153 empresas, la mayor cifra en un mes de junio desde 2007.

Con el repunte de junio, la constitución de empresas vuelve a terreno positivo después de haber encadenado dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 22,2% interanual en junio, hasta los 344 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 30.847 euros, disminuyó un 23,5% en relación a junio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en junio se disolvieron 1.814 empresas, cifra un 14,6% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias.