Crean una nueva herramienta de IA que ayuda a mejorar la gestión de las llamadas a emergencias médicas

Investigadores de la UPV - UPV

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo BDSLab del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado, junto a médicos del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV), una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a mejorar la gestión de las llamadas al 112.

Los investigadores de ITACA han trabajado tanto en el diseño e implementación tecnológica del sistema como en el entrenamiento y evaluación de los modelos predictivos capaces de utilizar conjuntamente las diferentes fuentes de información generadas durante la llamada de emergencia médica al 112, tal como ha indicado la institución académica en un comunicado.

Entre las fuentes de información utilizadas por la IA se incluyen el motivo de la llamada, los datos clínicos de las personas involucradas en la emergencia, la descripción del caso escrita por el operador y la información contextual de la llamada, con el objetivo de sugerir la prioridad de revisión del incidente por el personal sanitario de emergencias.

"La herramienta se ha concebido como una IA para predecir el riesgo vital, grado de demora aceptable y jurisdicción de la llamada. Estas tres variables se mapean directamente a la prioridad de la emergencia que es comparada a la asignada por el operador del 112 para priorizar su revisión por el personal sanitario del SES-CV en caso de discrepancia", ha explicado Juan Miguel García Gómez, responsable del grupo BDSLab- ITACA.

La solución tecnológica fue presentada durante una jornada de formación al SES-CV liderada por el médico de emergencias Antonio Félix de Castro, cuya experiencia y conocimiento operativo resultaron fundamentales para orientar el desarrollo del proyecto hacia las necesidades reales del entorno asistencial.

En la iniciativa también participó Miguel Ángel Tarancón, responsable de IT en el SESCV, quien contribuyó a la validación tecnológica y funcional de la herramienta.

IMPLANTACIÓN EN ENTORNOS REALES

Para facilitar su implantación en entornos reales, el proyecto se desarrolló en colaboración con Omda, empresa propietaria de la plataforma CoordCom de información y comunicaciones del 112, en el que se integró la herramienta.

"Como línea futura, uno de los aspectos diferenciales de nuestra tecnología es su capacidad de adaptación a diferentes servicios de emergencia y de coordinación sanitaria, para lo cual estamos colaborando con consorcios europeos con clínicos y empresas para llegar a una solución global", ha destacado Juan Miguel García Gómez.