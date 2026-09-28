El CVC reclama protocolos de seguridad actualizados y consensos políticos ante robos como el del Tesoro de Villena

El pleno del CVC. - CVC

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado una declaración en la que expresa su "consternación" por el robo del Tesoro de Villena y reclama "protocolos actualizados en materia de seguridad", al tiempo que anima a los responsables políticos a "consensuar acuerdos con rapidez".

La sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre ha abordado una Declaración de la Presidencia de la institución en relación con el robo del valioso conjunto.

El texto se hace eco de "la consternación general" causada por el robo del Tesoro el pasado 28 de agosto en el Museo de Villena (MUVI), ya que se trata de "un conjunto de piezas de la Edad del Bronce de valor incalculable, descubierto por el arqueólogo José María Soler en 1963".

"Y más aún --enfatiza el órgano consultivo-- porque el Consell Valencià de Cultura había seguido y promovido, al menos desde 2020, las propuestas encaminadas a la conversión del edificio del Electro Harinera de la ciudad en el museo que es ahora, entre otros motivos para que el Tesoro "encontrara un espacio digno donde ser expuesto". Y, una vez inaugurado en 2023, la institución celebró un pleno en Villena, donde pudo visitar el centro.

La Declaración --que el pleno ha hecho suya por unanimidad-- reclama "protocolos actualizados en materia de seguridad" y anima los responsables políticos a "consensuar acuerdos con rapidez". También desea la recuperación de las piezas y apunta que seguirá el asunto "con atención desde el punto de vista del marco normativo y del seguimiento de las acciones que se tendrían que derivar", explica el CVC en un comunicado.

Por otra parte, en la sesión se ha dado luz verde a dos documentos sobre repoblación forestal complementarios. El primero, titulado 'Informe sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. Impacto de las actuaciones de restauración ecológica en la Comunitat Valenciana', remarca la "importancia capital" de esta ley aprobada hace dos años por la Unión Europea, que obliga los Estados miembros a restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas degradadas para 2030, y todos los ecosistemas necesitados para 2050.

El dictamen se extiende en un análisis de los modelos tradicionales de la restauración en España en los últimos siglos y los cambios que el conocimiento científico han propiciado en las actuaciones en las últimas décadas, con especial atención en el territorio valenciano.

El caso es que la Ley de la UE de 2024 obliga en cada Estado a disponer de un Plan de Restauración. España todavía no lo tiene aprobado, y podría incorporar algunos de los objetivos que impulsa la llamada Alianza por la Restauración de la Naturaleza, que reúne entidades conservacionistas, ecologistas, sindicatos y ONG.

Este trabajo acaba con las conclusiones extraídas por el CVC de la visita que algunos de sus miembros hicieron, acompañados de especialistas, a espacios de Yátova, donde se llevan a cabo trabajos de restauración especialmente vinculados a la prevención de incendios. El informe se ha aprobado por unanimidad.

REFORESTACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El segundo documento sobre la cuestión --'Informe sobre la reforestación en la Comunitat Valenciana: posicionamiento institucional del CVC en materia de incendios, historia, actuaciones y políticas de recuperación forestal'-- repasa la atención que la institución ha dedicado al asunto desde hace al menos 25 años a través de documentos, jornadas, mesas redondas y comparecencias, y se centra en analizar el estado de la masa forestal de los montes valencianos.

El trabajo hace un estudio pormenorizado de los cambios producidos desde la Edad Media, en particular sobre la deforestación ejercida en el bosque valenciano desde el siglo XVIII con causas y efectos, pasando por la recuperación del XIX y el XX en el que se ha denominado la curva de transición forestal, un fenómeno producido por el éxodo rural y la menor necesitado de superficie agrícola.

Continúa, ya en el siglo XX, con la acción del Icona, que impulsaba repoblaciones con especies de crecimiento rápido en detrimento de las especies autóctonas. Así se repoblaron unas 165.000 hectáreas de bosque valenciano, que los especialistas actuales señalan como una de las causas de los incendios que se sufren ahora.

El informe continúa con datos actualizados sobre la masa forestal valenciana, estructura, evolución, propiedad y comparativa con décadas anteriores, el papel principal otorgado al Plan de Acción Forestal de la CV (Patfor), aprobado en 2013, y se detiene con consideraciones sobre el lento cambio de paradigma científico que se va imponiendo en las últimas décadas en las ideas y acciones sobre repoblación, reforestación y gestión de los bosques. El documento también se ha aprobado por unanimidad.

El último documento debatido hoy ha sido 'El Cant Col·lectiu en la tradició valenciana', que reivindica sobre todo la recuperación, por parte de la población actual, de la facultad de cantar regularmente, y de hacerlo con la manera tradicional.

En las conclusiones del informe --aprobado por 12 votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones-- se considera que es posible el progreso en paralelo de las recuperaciones y así "cambiar, colectivamente, nuestra conducta musical, cosa que ayudaría a neutralizar la sustitución cultural".

Se ha indicado que se presentarán dos votos particulares, de José Vicente Navarro i Ascensió Figueres, y un voto explicativo de su abstención por parte del presidente José María Lozano.