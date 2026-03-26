Dansa València incorpora cinco nuevas sedes en València y el Parque Natural de l'Albufera

Dansa València incorpora cinco nuevas sedes en València y el Parque Natural de la Albufera - GVA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dansa València refuerza en su 39ª edición su compromiso con la vertebración urbana a través de la incorporación de nuevos escenarios en la ciudad y en el Parque Natural de la Albufera. La "gran novedad" de este año es la "alianza estratégica" con el CaixaForum València, una institución que "se ha posicionado como referente en la divulgación de la cultura y la ciencia como agentes de mejora social", destaca la Conselleria de Cultura en un comunicado.

El festival aprovecha la versatilidad de la gran plaza cubierta neofuturista para la programación el 16 de abril del trabajo en proceso de Mauricio Pérez Fayos 'Coreografías Virtuales: movimiento(s) futuro(s)' en su auditorio. Esta pieza reflexiona sobre el modo en que las plataformas digitales influyen en nuestras formas de movernos.

La directora de Dansa València, María José Mora, ha subrayado la incorporación de este espacio de referencia como "un salto cualitativo en nuestra misión de conectar la danza con la ciudadanía y con otras disciplinas del conocimiento".

La intención del certamen es repetir la experiencia de anteriores ediciones al habitar museos y teatros, con la novedad de salir al encuentro de nuestra historia en la plaza de Manises, la puerta del Mercado Central y la propia naturaleza de la Albufera, pues en palabras de la directora, "la danza tiene el poder de transformar nuestra mirada sobre el entorno que habitamos".

Bajo esta premisa de habitar el patrimonio, el festival llevará el 17 de abril a la plaza de Manises el preestreno de 'Liebe', de la compañía Titoyaya Dansa. Esta indagación en el amor como accidente, como impulso irracional se desencadenará en un enclave que reúne edificios tan significativos como el Palacio de la Generalitat, Bailía y del Marqués de la Scala, la Torre de San Bartolomé y la Casa de los Vallier.

Asimismo, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se reafirma y amplía como sede, pues además de acoger el espectáculo internacional 'Gush is Great', de los franceses Production Xx, se pone al servicio de la actividad profesional.

La Sala Refectorio, con su histórica estructura de arcos del siglo XIII, acogerá las propuestas de Lucía Jaén, Julia Zac y La Imbuición el 17 de abril en la iniciativa 'Nice to Meet You II'. Las creadoras tendrán luego un encuentro con los programadores asistentes en la Sala Goerlich, un espacio expositivo histórico vinculado al arquitecto Javier Goerlich Lleó, quien asumió las obras de enlace del museo en los años veinte para la transformación del antiguo convento en museo.

La programación se extiende también hacia el entorno natural con un paseo coreográfico por la Albufera el sábado 18 de abril. Este itinerario conectará el Port de Catarroja con el Espai de Creació Algrà, un centro comunitario impulsado por el colectivo A tiro hecho y dedicado a la defensa del territorio. En este paisaje, las artistas Laura Morales, Cristina Reolid y Rosa Sanz presentarán intervenciones en diálogo con la memoria del entorno.

CORAZÓN DE LA CIUDAD

Finalmente, el 19 de abril, la danza regresará al corazón de la ciudad a la sombra de la estructura modernista del Mercado Central.

El bailarín navarro Akira Yoshida, formado entre el 'breaking' y la danza contemporánea, representará 'Oroimen', en las escaleras del edificio más representativo de la València que a principios del siglo XX avanzaba hacia el progreso tecnológico y mercantil y se sentía orgullosa del potencial agrícola de su huerta.