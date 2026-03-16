Dejan a medio plantar la falla Cuba-Literato Azorín, de sección Especial: "No cumple con el proyecto presentado"

Dejan a medio plantar la falla Cuba-Literato Azorín, de sección Especial - FALLA CUBA-LITERATO AZORÍN

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Cuba-Literato Azorín, una de las que compite en la sección Especial de València, ha denunciado que su artista fallero, Carlos Carsí, ha dejado a medio plantar el monumento y ha lamentado esta circunstancia porque considera que no merece "este trato": "Evidentemente, no cumple con el proyecto que presentó" el artesano.

En un comunicado publicado este lunes en redes sociales, pocas horas después de terminar la 'Plantà' y el día en que el jurado visita las comisiones para valorar las propuestas, Cuba-Literato Azorín ha asegurado que les "entristece" esta situación.

"El mundo de las Fallas debe estar formado por artistas que, desde cualquier sección, cumplan con sus compromisos que, con tanta ilusión, esperan ver en sus plazas las comisiones que los contratan", han subrayado.

En esta línea, ha expuesto que en 2025 confiaron "con ilusión" el trabajo de este año al artista Carlos Carsí, "el mismo que nos llevó hace 10 años a lo más alto de la Sección".

Sin embargo, ha sostenido que a las 09.00 horas de este lunes han puesto "en conocimiento de la sección de incidencias de Junta Central Fallera la situación en la que se encuentra la falla que, evidentemente, no cumple con el proyecto que Carsí presentó".

"Lamentamos y nos entristece esta circunstancia porque tanto esta comisión como sus patrocinadores y colaboradores no merecemos este trato", ha añadido el colectivo.

Ante esta situación, la falla ha resaltado que se une "aún más si cabe" para afrontar un nuevo ejercicio, el de 2027, "que permitirá ofrecer al barrio de Russafa y a la ciudad de la València lo que se espera de ella".