Los Delinqüentes se suman al SOM Festival Castellón 2026 - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 26 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El SOM Festival Castellón continúa desvelando su programación para el verano de 2026 con la incorporación de Los Delinqüentes, que actuarán el próximo 7 de agosto en Castelló dentro del ciclo de conciertos del festival.

Con esta nueva confirmación, el festival sigue ampliando un cartel que ya cuenta con nombres como Iván Ferreiro, Sergio Dalma y Rosana, avanzando una programación diversa que combina distintos estilos y generaciones sobre el escenario, según ha informado la organización en un comunicado.

El grupo jerezano regresa a los escenarios con una gira muy especial tras 15 años de inactividad, liderada por Marcos del Ojo, conocido como 'El Canijo de Jerez', y el guitarrista Diego Pozo 'El Ratón'. Su paso por el SOM Festival supondrá una oportunidad única para reencontrarse con el público y recuperar ese inconfundible "aire de la calle" que define su propuesta.

Los Delinqüentes han construido una identidad propia dentro del panorama musical español, con un sonido fresco, desenfadado y cargado de energía. En este regreso, el grupo rendirá además homenaje a Miguel Benítez 'Migue', incorporando antiguas grabaciones que se proyectarán durante el concierto como parte del espectáculo.

Canciones como 'Nubes de pegatina', 'Pirata del estrecho' o 'Primavera trompetera' forman parte de un repertorio que ha marcado a toda una generación, y que volverá a sonar en directo en una noche que promete ser uno de los momentos más especiales del ciclo.

El SOM Festival Castellón continuará anunciando en las próximas semanas nuevos artistas que completarán el cartel de su edición 2026, consolidando su apuesta por una programación variada y de calidad para todos los públicos.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.