Desarticulada una organización dedicada a estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas a través de falsas inversiones en criptomonedas y el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos ilícitamente, en el marco de la operación 'Tossit' y ha detenido a tres personas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, se inició tras la denuncia presentada por un vecino de Oropesa del Mar que manifestó haber sido víctima de una estafa por un importe cercano a los 340.000 euros.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización captaba a sus víctimas mediante supuestas oportunidades de inversión con elevadas rentabilidades en criptoactivos. Para ello utilizaban plataformas fraudulentas que simulaban ser portales de inversión legítimos, donde los perjudicados podían visualizar beneficios y movimientos ficticios de sus inversiones con el fin de generar confianza y conseguir nuevas aportaciones económicas.

Cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero invertido o retirar las supuestas ganancias, los responsables exigían nuevos pagos bajo distintos pretextos, como comisiones, impuestos, desbloqueos de cuenta o verificaciones adicionales, logrando finalmente apoderarse de los fondos.

Los investigadores comprobaron que la organización operaba mediante una estructura perfectamente jerarquizada, en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas relacionadas con la captación de víctimas, la recepción y movimiento del dinero, así como su conversión en criptoactivos bajo las directrices de responsables asentados en el extranjero, plenamente identificados durante la investigación.

La red utilizaba una sofisticada infraestructura financiera para dificultar el seguimiento del dinero, empleando remesadoras internacionales, operaciones entre particulares (P2P) y más de 100 cuentas bancarias extranjeras, abiertas durante cortos periodos de tiempo para canalizar elevadas cantidades de dinero y dificultar su trazabilidad y recuperación.

Las actuaciones han permitido acreditar la existencia de una organización criminal con proyección internacional, especializada en estafas mediante falsas inversiones y en el blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades delictivas. Como resultado de la investigación fueron detenidas tres personas presuntamente implicadas tanto en la ejecución de la estafa como en el posterior proceso de blanqueo de capitales.

Asimismo, se realizaron dos entradas y registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra, donde se intervinieron dispositivos y otros efectos de interés para la investigación. La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante ofertas de inversión que prometan rentabilidades elevadas o garantizadas, y recomienda verificar siempre la legitimidad de las plataformas y desconfiar de cualquier solicitud de transferencias adicionales para liberar supuestos beneficios. Las diligencias han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón