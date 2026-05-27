Desarticulada una organización itinerante dedicada a robar en viviendas por toda España con el "hilo de pegamento"

Efectos intervenidos en la operación - CNP

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, han desarticulado una organización itinerante supuestamente especializada en cometer robos con fuerza en viviendas con el método conocido como "hilo de pegamento". La investigación llevada a cabo conjuntamente entre las Comisarías de Policía Nacional de Elche y Alicante, Cartagena (Murcia) y la Ertzaintza, se ha saldado con la detención de tres hombres, de 33, 34 y 38 años, y se ha conseguido esclarecer, hasta el momento, un total de veinte robos en domicilios de las provincias de Alicante y Bizkaia.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación partió tras tener conocimiento de la existencia de un grupo organizado supuestamente dedicado a los robos con fuerza en domicilios que, al parecer, se encontrarían residiendo en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Este entramado delincuencial presuntamente se dedicaba a cometer los robos por toda la geografía española empleando para ello el método conocido como "hilo de pegamento", consistente en comprobar si las viviendas se encontraban habitadas en el momento de la comisión del robo, colocando para ello, unos hilos de pegamento entre el marco y la puerta de acceso a la vivienda.

Pasados unos días, los presuntos autores regresaban a los domicilios que habían colocado los marcadores y, si continuaban en su sitio, significaba que nadie había entrado en el inmueble y que por lo tanto era posible que sus moradores no estuvieran.

Para acceder a las viviendas y cometer los robos, las seleccionaban marcándolas en función del tipo de cerradura que tenían y posteriormente las abrían con unas llaves maestras a las que acoplaban unas láminas de aluminio, con lo que conseguían entrar sin forzar la cerradura -método conocido como del "impresioning"-.

Tras registrar las viviendas, se marchaban cerrando la puerta solo con el resbalón, sin dejar muestras de forzamiento, por lo que nadie se percataba de la sustracción hasta que los propietarios regresaban.

JERARQUÍA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El grupo organizado mantenía una estricta jerarquía y reparto de funciones, con grandes medidas de seguridad en sus desplazamientos mediante vehículos de alquiler que cambiaban en numerosas ocasiones para dificultar su seguimiento y vinculación con los hechos.

Tras realizar gestiones con el resto de plantillas policiales con el fin de esclarecer otros hechos delictivos con las mismas similitudes en los que pudieran haber participado los mismos autores, los investigadores comprobaron que los presuntos implicados habían actuado en las provincias de Alicante y Bizkaia.

En relación con los robos cometidos en la provincia de Bizkaia, se solicitó colaboración de agentes de la Ertzaintza, quienes llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron constatar que el modus operandi empleado en los hechos en esa provincia coincidían con el utilizado por el grupo criminal investigado, por lo que no se descarta su posible implicación en ellos.

Las pesquisas policiales los situaron en la localidad alicantina de Torrevieja, desde donde se desplazaban por todo el territorio nacional para cometer los robos. Para ello hacían "relevos" y permanecían en España, al menos, tres supuestos integrantes que eran sustituidos cada cierto tiempo.

Una vez centrado el domicilio en el que los autores habían establecido su base de operaciones, los agentes solicitaron a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en el que participaron funcionarios del grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante y del grupo de Policía Judicial de las Comisarías de Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia).

Tras el registro practicado se intervino multitud de efectos como joyas, relojes, dinero, así como llaves y útiles para apertura de puertas y se llevó a cabo la detención de tres varones por su presunta participación en los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

A través de los mecanismos de coordinación policial, se pudo determinar su autoría en una veintena de robos con fuerza en domicilios cometidos Alicante (ocho), Elche (seis), Alcoy (uno) y Bizkaia (cinco).

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja.

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía extremar la vigilancia sobre sus viviendas, especialmente durante periodos vacacionales, cuando se incrementan este tipo de delitos, por lo que se aconseja prestar atención a cualquier indicio sospechoso y comunicarlo de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de los canales de comunicación.