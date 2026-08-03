Desarticulada una red de butroneros por once robos en empresas en la Comunitat Valenciana y Cuenca

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo mediante el método del butrón que operaba en toda la Comunitat Valenciana y Cuenca. En el operativo han sido detenidos cuatro individuos por su presunta implicación once robos en empresas industriales.

La investigación comenzó con una denuncia el pasado mes de junio en la que se informaba de un robo por el método del butrón en una empresa de Sollana. El modus operandi consistía en acceder al interior de las empresas mediante el uso de un vehículo y, tras desvalijar la nave, sustraer vehículos del interior en los que transportaban los bienes que robaban.

Los investigadores pronto encontraron coincidencia con otros robos con idéntica manera de actuar en toda la Comunitat Valenciana y en Cuenca.

Posteriormente, los indicios logrados permitieron la identificación de un grupo criminal organizado dedicado a estos hechos delictivos. Además, se comprobó que poseían un uniforme de personal de seguridad, transmisiones tipo walkie-talkie y prismáticos con el que efectuaban vigilancias en las empresas objetivo y también contravigilancias durante la comisión de los hechos delictivos.

La investigación logró acreditar la implicación directa de la organización criminal den robos cometidos en Minglanilla, Muro de Alcoy, Sollana, Alquería de Aspar, Montaverner, Benifaió, Segorbe, Altura, Vilavella y Valencia. En estos hechos, sustrajeron cajas fuertes, herramientas eléctricas, gasoil, cobre y cualquier cosa que encontraran que tuviera valor.

ARMA DE FUEGO Y JOYAS

Una vez lograda la identidad y acreditada su participación en los hechos delictivos se efectuaron cuatro entradas y registros en los que se recuperó un arma de fuego, joyas, 4.290 euros en efectivo y herramientas que, actualmente se está reconociendo y entregando a sus legítimos propietarios.

Estas entradas tuvieron lugar el pasado 17 de julio, todas ellas en la ciudad de València, y permitieron también encontrar "numerosas evidencias que permiten acreditar la participación en los hechos", remarca la Benemérita en un comunicado.

Al finalizar estas entradas, se detiene a los cuatro autores de un total de once robos con fuerza en las cosas, cuatro de robos y uso de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas de fuego y pertenencia a organización.

Se trata de cuatro hombres de entre 23 y 39 años y nacionalidad rumana. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 04.