Desarticulada una red criminal de origen albanés dedicada a la venta de marihuana a gran escala en Valencia

1073410.1.260.149.20260327124119 La Policía Nacional desarticula una organización criminal de origen albanés dedicada al cultivo y venta de marihuana y detiene a ocho personas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una organización criminal de origen albanés dedicada al cultivo y distribución de marihuana a gran escala y han detenido a ocho personas. En la operación, han intervenido asimismo mil plantas y 33 kilogramos de cogollos en le registro de seis inmuebles, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

A los ocho detenidos, una mujer y siete hombres de entre 19 y 38 años, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Además, en el transcurso de la investigación se ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas tras realizar una transacción con la organización criminal en la que adquirió más de 12 kilos de cogollos de marihuana.

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Valencia junto con agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Xirivella, se iniciaron en junio de 2025, tras tener conocimiento de que dos varones de origen albanés se estarían dedicando a la producción y venta de marihuana en grandes cantidades.

Los agentes detectaron dos inmuebles que estaban siendo utilizados para el cultivo de esta sustancia, para lo cual traían ciudadanos de su mismo país de origen para que desarrollaran tanto labores de cuidado de las cosechas como de protección de estas. El modus operandi consistía en arrendar inmuebles localizados en zonas aisladas y alejadas del entorno urbano con el fin de instalar en ellos infraestructuras complejas conformadas con materiales de coste elevado como focos leds de bajo consumo, filtros de carbono o extractores de aire.

ENTRAMADO CRIMINAL PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO

Los investigadores constataron cómo la organización utilizaba documentación falsa y terceras personas para evitar figurar en los contratos de alquiler y suministros, dificultando así su identificación y vinculación con la actividad ilícita llevada a cabo en los inmuebles. Los agentes comprobaron como el entramado criminal disponía de recursos suficientes para cambiar vehículos con frecuencia para evitar ser detectados, así como distintos inmuebles, donde diversificar recursos y actividades.

Además, los responsables de la gestión de las plantaciones tomaban medidas de seguridad para evitar ser relacionados con los inmuebles donde estas se encontraban, acudiendo a ellos esporádicamente para llevar comida a los moradores y cuidadores de las mismas. En el transcurso de la investigación los agentes detuvieron también, a mediados de junio de 2025, a un hombre de origen polaco, que habría adquirido a la organización más de 12 kilos de cogollos de marihuana para posiblemente distribuirla en su país.

El arrestado fue interceptado tras llevar a cabo la transacción, a bordo de su vehículo, incautándosele en ese momento la droga. Meses más tarde, a mediados de septiembre del mismo año, se llevaron a cabo tres entradas y registros en inmuebles utilizados por el grupo, deteniendo a dos personas e incautando casi 400 plantas de marihuana tras desmantelar la plantación indoor.

Además, a principios de febrero de este año, los agentes llevaron a cabo otras tres entradas y registros en las localidades de Torás (Castellón), Puerto de Sagunto y Chiva (Valencia), donde se desmantelaron otras dos plantaciones indoor de marihuana, interviniéndose 700 plantas esta sustancia, 20 kilos de cogollos envasados al vacío y preparados para su venta, así como dos vehículos. Así mismo se detuvieron a seis personas, entre ellas a los principales investigados y presuntos cabecillas del grupo criminal.

Los arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.