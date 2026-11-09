Desarticulado un grupo en Valencia que sustrajo más de 56 toneladas de cable en todo el territorio nacional

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a nueve hombres e investigado a otros cinco por su presunta implicación en la sustracción de cableado de telecomunicaciones --más de 56 toneladas--. La investigación ha permitido acreditar la existencia de un grupo criminal que actuaba en todo el territorio nacional, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando el Equipo ROCA de Paiporta tuvo conocimiento de varios hurtos de cableado telefónico en Sedaví, Alfafar y la pedanía valenciana de Castellar-l'Oliveral.

Durante las pesquisas, los agentes detectaron que los hechos podían estar relacionados con una intervención de la Guardia Civil de Vinaroz (Castellón), que había localizado cableado de características similares al sustraído en la provincia de Valencia en una furgoneta abandonada tras sufrir un accidente de tráfico.

Las investigaciones permitieron relacionar este vehículo con los presuntos autores de las sustracciones y, el 4 de marzo, los agentes localizaron en Manises la furgoneta implicada. En su interior encontraron material destinado a cometer los delitos y detuvieron a tres hombres.

Poco después, los investigadores observaron a otros tres hombres junto a una alcantarilla manipulando cableado de telefonía y preparándolo para su sustracción. Tras comprobar con la empresa responsable de los trabajos que no eran operarios autorizados y verificar que habían cortado una importante cantidad de cable, los agentes los arrestaron.

La investigación continuó durante las semanas siguientes y permitió relacionar nuevos hechos con el mismo grupo. En abril, a raíz de una actuación de la Policía Local de Benetússer, los agentes identificaron a dos hombres que afirmaban trabajar para una empresa de telecomunicaciones y que llegaron a mostrar una identificación de Telefónica.

Las gestiones posteriores permitieron acreditar que estaban sustrayendo cableado entre el barrio valenciano de La Torre y las localidades valencianas de Benetússer y Sedaví. Ambos fueron detenidos y se intervinieron 396 kilos de cable de cobre y el vehículo utilizado.

UN ELABORADO MÉTODO PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS

Los presuntos autores empleaban un método que les permitía actuar a plena vista y pasar desapercibidos. Utilizaban vehículos, ropa de trabajo y equipos de protección similares a los de los operarios de telecomunicaciones, incluidos chalecos y prendas de alta visibilidad, cascos y botas de seguridad.

Además, colocaban vallas, señales de obras y conos, y llegaban a ocupar parte de la calzada o las aceras para simular trabajos legítimos. De este modo, realizaban las sustracciones en horarios compatibles con los habituales de los técnicos de las empresas afectadas. Para dificultar su localización, los investigados se alojaban en hoteles situados en zonas industriales y utilizaban documentación falsa.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a nueve hombres e investigado a otros cinco por su presunta relación con los hechos. Se les atribuyen delitos de hurto, pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil y usurpación de funciones.

Los agentes han intervenido cuatro furgonetas, dos grupos electrógenos, cuatro cabestrantes con motor, tres bombas de agua y numerosas herramientas eléctricas y manuales. También se han incautado de prendas de trabajo y equipos de protección, así como señales, vallas y conos utilizados para simular trabajos de mantenimiento. Asimismo, se han recuperado cerca de 2.200 kilos de cableado de cobre.

La actividad delictiva investigada habría ocasionado a las empresas perjudicadas un perjuicio económico superior a los 364.000 euros, con la sustracción de más de 56.780 kilos de cableado de telecomunicaciones.

Como resultado, nueve hombres de entre 21 y 36 años de nacionalidades peruana, colombiana, hondureña, cubana y dominicana han sido detenidos. Otros cinco hombres de edades comprendidas entre 33 y 44 años y nacionalidades española, dominicana y peruana están siendo investigados. Se les atribuyen los delitos de hurto, pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil y usurpación de funciones. En la operación han colaborado el Equipo ROCA de Vinaroz y la Policía Local de Manises.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 1, de Catarroja Plaza número 4 y de Valencia Plaza número 20.