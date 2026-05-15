Desarticulado 'in fraganti' en València un grupo criminal especializado en robos en viviendas

Material intervenido - JEFATURA

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' este lunes en València a un grupo especializado en robos con fuerza en domicilios tras ser detectado por un agente fuera de servicio.

En concreto, se han arrestado a cuatro varones, de entre 25 y 49 años, como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza cuando salían de un edificio tras haber marcado varias puertas en el interior del mismo, tal como ha señalado Jefatura en un comunicado.

El agente, el cual tenía conocimiento de la existencia de este tipo de grupos que operan con procedimientos de marcaje de puertas, rápidamente interceptó a los sospechosos mientras se identificaba como policía, pues estos pretendían huir del lugar.

Minutos más tarde colaboraron otros dos agentes, también fuera de servicio. Identificaron y registraron a los sospechosos, encontrándoles en sus bolsillos palillos y trozos de papel utilizados para marcar puertas, una linterna y dos pañuelos para taparse los rostros. A uno de ellos le constaban dos reclamaciones en vigor.

Los hechos ocurrieron este lunes mientras el agente de Policía Nacional fuera de servicio se encontraba paseando por la zona de marítimo, cuando observó a cuatro varones con actitud huidiza, que salían de un portal y se sentaban en un bar próximo al mismo.

El agente dio aviso rápidamente a sus compañeros. Durante el transcurso de estos hechos, los sospechosos trataron de huir del lugar, momento en el que el agente tuvo que identificarse como policía, consiguiendo interceptarlos hasta la llegada de otro agente fuera de servicio, evitando que se fugaran.

Cuando procedieron a realizar los cacheos de seguridad, les hallaron en sus bolsillos palillos y trozos de papel utilizados para marcar puertas, una linterna y dos pañuelos para taparse los rostros, evitando así ser reconocidos. En ese momento se personó otro agente franco de servicio, que prestó apoyo durante la intervención y las identificaciones.

Consultadas las bases de datos policiales a uno de ellos le constaban dos reclamaciones, siendo una judicial por un delito de robo con fuerza y otra por búsqueda, detención y personación por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, imputándole otros dos hechos delictivos.

LOCALIZARON VARIAS VIVIENDAS MARCADAS

Posteriormente, llegaron los indicativos uniformados de seguridad ciudadana que llevaron a cabo los traslados de los detenidos a dependencias policiales, momento en el que los agentes pudieron acceder a la comunidad de vecinos, encontrando las viviendas de la primera planta marcadas con trozos de papel blanco.

Además, se efectuaron gestiones sobre los cuatro teléfonos móviles que portaban, no pudiendo justificar su procedencia, motivo por el cual fueron intervenidos.

Los arrestados, tres de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial ingresando uno de ellos en prisión. Esta intervención policial, llevada a cabo por agentes pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediato contra la Criminalidad (GRIC), ha permitido la desarticulación de un grupo criminal de origen georgiano dedicado a la comisión de robos con fuerza en viviendas.