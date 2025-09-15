Desarticulado un laboratorio que adulteraba cocaína y dos puntos venta de droga en Silla y Picassent

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'RAFNIA', ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas en varios municipios de Valencia. En total han sido detenidas siete personas vinculadas en las labores de manipulación, distribución y venta de la droga, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició al detectar un punto de venta de cocaína en una vivienda de la localidad valenciana de Silla. Varios vecinos estaban alarmados por la forma en la que se estaba llevando a cabo la labor de 'menudeo': los intercambios y la venta de droga se efectuaban a través de la ventana de una vivienda.

Tras las primeras investigaciones se apreció un entramado complejo, en el cual varias personas realizaban diferentes funciones dentro de la organización. Gracias a los seguimientos se pudo comprobar que se recibía, adulteraba y distribuía la droga en tres localidades diferentes.

Los investigadores comprobaron que los autores extremaban las medidas de seguridad en los desplazamientos y en los puntos de venta de drogas para dificultar la investigación, implicando a personas que daban la voz de alarma al aproximarse cualquier fuerza policial. También se descubrió que no solo se dedicaban a la venta de dosis en los domicilios, sino que, además, se encargaban de manipular y adulterar con otras sustancias las dosis que vendían.

Finalmente, se procedió a la explotación de la operación. Se realizaron cinco registros en distintos domicilios de las localidades de Silla, Picassent y Turís.

Por este delito contra la salud pública (tráfico de drogas) se ha detenido a cuatro hombres de entre 24 y 47 años, de nacionalidad española y marroquí, y a tres mujeres de entre 22 y 38 años, de nacionalidad española.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. En el desarrollo del operativo se ha contado con la colaboración de las distintas unidades de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USESIC), el Servicio Cinológico y Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet.