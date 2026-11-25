Desarticulado un punto de distribución de drogas y anabolizantes en Moncofa - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 25 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto dedicado al tráfico de estupefacientes y anabolizantes en Moncofa (Castellón), una operación que se ha saldado con tres personas detenidas y una investigada, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La actuación, denominada 'Operación patasola', permitió intervenir distintas sustancias estupefacientes, anabolizantes, armas simuladas y prohibidas, además de dinero en efectivo. La operación se culminó el pasado 20 de noviembre con una entrada y registro en un inmueble de la localidad de Moncofa, donde, tras meses de investigación, se pudo constatar la actividad continuada de distribución de la droga, la cual partía previamente de la localidad de Borriana.

Durante el registro los agentes intervinieron más de 100 gramos de cocaína, un arma corta simulada, varias armas prohibidas como defensas extensibles, puños americanos y útiles para elaboración de dosis de droga para su posterior venta.

En la fase de explotación también se pudo intervenir varias sustancias ilícitas de anabolizantes destinados al aumento del rendimiento físico, cuya comercialización es ilegal si no se realiza dentro de los canales legalmente establecidos.

La Guardia Civil, amparada en el Código Penal y otras normativas como la deportiva y antidopaje, investiga y analiza las posibles vías de suministro, los métodos de distribución de estos productos a particulares, usuarios de gimnasios y personas vinculadas al ámbito del culturismo y la preparación física, con el objetivo de determinar el origen de estas sustancias, identificar a las personas implicadas en su distribución y comprobar si los productos estaban siendo comercializados sin autorización o con incumplimiento de la normativa sanitaria y farmacéutica.

Así mismo, la Guardia Civil señala que el consumo de medicamentos y sustancias hormonales sin supervisión médica puede ocasionar graves perjuicios para la salud, y recomienda adquirir medicamentos exclusivamente a través de los canales autorizados.

En la fase de explotación de la operación han participado diferentes unidades de Borriana y especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Policía Judicial, equipos de investigación, Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), Servicio Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana.

La operación ha permitido desarticular un punto dedicado al tráfico de drogas, donde se han podido intervenir diferentes sustancias estupefacientes y anabolizantes preparados para su distribución, las cuales podrían haber causado importantes lesiones para la salud en la sociedad.

Tanto los detenidos como los efectos intervenidos han quedado a disposición de la Autoridad Judicial competente, la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 6 de los Juzgados de Nules.