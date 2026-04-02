Desarticulan un grupo dedicado a estafas con vehículos y detienen a cuatro personas en Elche

Desarticulan grupo dedicado a estafas con vehículos y detienen a cuatro personas en Elche - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a cuatro personas --dos varones y dos mujeres de entre 38 y 52 años-- por su presunta implicación en un grupo criminal dedicado a estafar a entidades financieras y a particulares a través de empresas ficticias a nombre de testaferros para adquirir vehículos, principalmente en la modalidad de 'leasing' y 'renting', o con cargas y gravámenes de reserva de dominio, que posteriormente vendían a terceras personas.

La operación, enmarcada dentro de la lucha contra el tráfico ilícito de vehículos, se inició tras tener conocimiento de una posible organización criminal dedicada a la adquisición de vehículos nuevos o seminuevos mediante supuesto engaño que, posteriormente, venderían en el extranjero a un precio "claramente inferior al de mercado", con el fin de "evitar los impedimentos de la reserva de dominio y dificultar el rastreo de estos", según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las primeras pesquisas revelaron que esta supuesta organización ya había sido inspeccionada en 2022, si bien los acusados, al objeto de continuar con su 'modus vivendi', presuntamente habrían creado nuevas empresas sobre las que se dirigía la presente investigación.

En cuanto a la operativa supuestamente utilizada por el entramado para cometer sus presuntas estafas, los investigadores detectaron tres modalidades principales. La primera es la adquisición de vehículos de 'leasing', mediante sociedades inactivas o meramente instrumentales a nombre de testaferros y su venta en el extranjero para presuntamente eludir la reserva de dominio sobre el vehículo.

La segunda aborda la adquisición de vehículos con cargas a particulares con "serias necesidades económicas", a quienes presuntamente no abonaban el dinero pactado y que posteriormente eran vendidos sin autorización del titular.

La tercera modalidad se centra en la supuesta venta de vehículos a particulares que, tras pagar una reserva, no recibían el vehículo, de acuerdo con el cuerpo de seguridad.

De este modo, los presuntos autores usaban como testaferros para las empresas utilizadas a personas de las que supuestamente se prevalecían de sus necesidades sociales y económicas y a quienes daban de alta como autónomos, creando la empresa a su nombre para la supuesta comisión de sus ilícitos penales.

Con la primera modalidad se vieron afectadas cuatro financieras por la suscripción de 14 contratos de 'leasing', uno de 'renting' y cuatro préstamos de financiación para vehículos, todo ello a nombre de dos mercantiles que resultaron estar a nombre de testaferros que supuestamente habían sido interpuestos por el acusado para la adquisición de los automóviles.

Además, una de las financieras manifestó que el montante ocasionado por la presunta operación fraudulenta ascendía hasta un total de 210.714 euros.

INVESTIGACIÓN

Durante la investigación, los agentes hallaron cinco de estos vehículos que habían sido vendidos a terceras personas en Francia y Países Bajos y debidamente matriculados con las respectivas placas del país, donde la reserva de dominio que existe sobre el vehículo por la deuda y que prohíbe en España su cambio de titularidad no puede ser comprobada por las jefaturas de tráfico, de acuerdo con el cuerpo de seguridad.

El presunto líder de la trama, un varón de 50 años de edad, supuestamente gestionaba una página web desde donde ofertaba la compra de los vehículos, en la que se hacía referencia a que daban salida a "vehículos embargados, financiados, con reserva de dominio, con precinto, multas, 'leasing' o letras atrasadas".

Cuando algún interesado decidía vender su vehículo y contactaba con ellos, presuntamente ponían a la víctima en la peor situación y, a su vez, se mostraban como su posible solución para solventar su situación económica, al transferir supuestamente una pequeña parte del precio convenido por el vehículo.

Tras ello, los presuntos autores supuestamente alegaban problemas sobre el impedimento de cambio de titularidad, se negaban a pagarles el resto y les daban excusas para ganar tiempo, mientras que lo revendían presuntamente a un tercero y les bloqueaban para que no volvieran a ponerse en contacto.

La presunta organización supuestamente llegó a adquirir vehículos por mil euros que luego vendían por 20.000, al tiempo que hacían creer a sus propietarios que no podían venderse y que únicamente se podía usar para piezas, llegando a tener una ganancia patrimonial neta de 26.000 en alguna de las operaciones investigadas.

VENTA DE VEHÍCULOS

De otro lado, los vehículos adquiridos presuntamente de manera fraudulenta eran ofertados en venta a un precio "muy por debajo" del mercado, a través de las diversas plataformas legales de compraventa de vehículos, con el uso de las mismas empresas ficticias.

En alguno de estos anuncios se especificaba que eran vehículos "sólo aptos para exportación", que presuntamente se revendían a terceras personas en España o en otro país.

Estas supuestas ventas se llegaron a realizar en alguna ocasión en las inmediaciones de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) de la provincia, donde los compradores inspeccionaban el estado del vehículo, hacían las transferencias a nombre de la empresa, recibían la documentación y llaves junto con el automóvil y formalizaban un contrato firmado mediante presunto engaño.

Sin embargo, el acusado informaba a los compradores de que el cambio de titularidad sería gestionado con posterioridad, si bien, tras pasar tiempo, al ver que el trámite aún no se había producido, hacían gestiones y se daban cuenta de que habían sido víctimas de una presunta estafa, al descubrir que el vehículo adquirido tenía cargas de reserva de dominio que impedían su comercialización y no podrían ser cambiados de titularidad hasta que no se satisficiera la deuda pendiente, momento en el que decidían denunciar los hechos.

En cuanto a la tercera modalidad que supuestamente perpetraban, se centraba en la venta de vehículos ofertados en diversos portales de internet y consistía en solicitar dinero a los interesados para la reserva de vehículos que presuntamente nunca llegan a ser entregados.

Con todo lo investigado en la operación conjunta llevada a cabo entre los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Judicial de Alicante, con la colaboración de Policía Judicial de Elche y de Ciudad Real, se procedió a la explotación de la investigación, con tres registros en dos inmuebles de Elche y una nave industrial de Aspe.

La operación se saldó con la incautación de 34 vehículos, varios de alta gama, hallados en un aparcamiento de Elche, donde la presunta organización tenía alquiladas dos plantas enteras.

También se encontró documentación de más de 150 vehículos en el maletero de uno de los coches, además de procederse al Bloqueo en el Registro de Bienes Muebles de más de 50 vehículos de las empresas investigadas, intervención de multitud de cuentas bancarias y prohibición de enajenación y disposición de 12 inmuebles.

Tras la detención de estas cuatro personas como presuntas responsables de los delitos investigados, no se descartan más detenciones, ya que continúan las gestiones de localización de posibles víctimas de las que aún no se ha tenido conocimiento.

Los dos detenidos principales, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, decretándose el ingreso en prisión provisional para el presunto líder de la trama.