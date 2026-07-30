Desarticulan tres puntos de venta de droga en Velluters y detienen a nueve personas

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en València, en el barrio de Velluters, tres puntos de venta de droga y han detenido a nueve personas, seis mujeres y tres hombres, de entre 20 y 86 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes han intervenido diversas sustancias estupefacientes en tres domicilios, como cocaína, tusi y marihuana, diversos útiles para su preparación, así como armas blancas, entre otros efectos.

La operación policial se desarrolló este martes por la mañana, en el barrio de Velluters, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por agentes del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, y que contó con la colaboración de agentes de la Policía Local de València.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que en tres domicilios del barrio valenciano se suministraba, custodiaba, preparaba y consumía sustancias estupefacientes, principalmente cocaína base.

Los investigadores comprobaron que existía un flujo continuo de personas que accedían a los inmuebles durante breves periodos de tiempo y salían inmediatamente después, pudiendo indicar esta circunstancia que se trataban de puntos de venta de droga al menudeo.

Los agentes también observaron que los sospechosos actuaban intentando pasar desapercibidos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para ello, varias personas se encargaban de abrir las puertas, recibir y acompañar a posibles compradores, además de desplazarse entre las viviendas investigadas, controlar la escalera y alertar de la presencia policial.

Por este motivo, al observar patrullas policiales en la zona, la venta al menudeo se interrumpía, reanudándose de nuevo cuando no veían en las proximidades a la Policía.

Por todo ello, previa autorización judicial, los agentes registraron las tres viviendas, donde localizaron e intervinieron cerca de 73 gramos de cocaína, distribuidas en 223 dosis, alrededor de tres gramos de marihuana, así como tusi. También se incautaron 320 euros en efectivo, numerosos envoltorios para confeccionar dosis, una libreta con anotaciones presuntamente relacionadas con la venta de droga, útiles para la preparación de tusi, varios teléfonos móviles, armas blancas, un patinete eléctrico, una cadena y pulseras.

Parte de las dosis de droga fueron localizadas por los agentes oculta en diferentes objetos de los domicilios registrados, como prendas de vestir, recipientes, muebles e incluso bombillas.

En uno de los inmuebles también se localizó colorante alimentario rosa, aroma de fresa, una jeringuilla y diversos útiles con restos de sustancia rosada, presuntamente empleados para la preparación de tusi. Asimismo, la Policía Nacional detuvo a nueve personas, seis mujeres y tres hombres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

Los arrestados, la mayoría con antecedentes policiales, pasarán a disposición judicial en el día de hoy. Por su parte, agentes de la Policía Local de València emitieron en dos de los inmuebles registrados un informe de actividades y licencias urbanísticas a fin de acreditar que dichos domicilios no reunían las condiciones mínimas de salubridad exigibles para el alquiler de habitaciones.