Desenmascarar el humo', nueva campaña para desmitificar la supuesta inocuidad del vapeo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

'Desenmascarar el humo' es la nueva campaña del Ayuntamiento de València para desmitificar la supuesta inocuidad de los vapeadores y nuevos productos de nicotina, dirigida especialmente a los adolescentes, ya que "la realidad es que generan adicción y graves riesgos para la salud y son la vía de inicio al consumo de la nicotina y la posterior entrada en el consumo del tabaco entre la población más joven".

La concejala de Servicios Sociales y responsable del Servicio de Adicciones, Marta Torrado, y el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en València, Tomás Trénor, han presentado en rueda de prensa esta nueva campaña con la que València "se suma, un año más, a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que instauró el 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco, una jornada impulsada para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos del tabaco y promover hábitos de vida saludables".

Torrado ha advertido de que "aunque el consumo de tabaco ha descendido en los últimos años, los estudios realizados registran un crecimiento muy preocupante del vapeo entreadolescentes y jóvenes que está acompañado, además, de una baja percepción del riesgo".

Así, ha señalado que la industria "ha sabido adaptar sus estrategias de marketing para presentar estos productos como modernos, tecnológicos o vinculados al éxito y al deporte, cuando en realidad siguen generando adicción y riesgos para la salud".

Así, el informe ESTUDES 2025 indica que la Comunitat Valenciana tiene una de las tasas "más altas" de vapeo en jóvenes de 14 a 18 años, con un 54,4% que admite haber probado los cigarrillos electrónicos alguna vez. Así, aunque el consumo diario de tabaco convencional se sitúa en un mínimo histórico del 4,3% con una edad de inicio a los 14,1 años, los vapeadores "se consolidan como la sustancia con mayor crecimiento de prueba entre los adolescentes".

Además, "el primer contacto con el vapeo ocurre incluso antes, con casos frecuentes detectados a los 12 o 13 años". Por ello, con esta campaña se quiere reforzar la iniciativa de la OMS que este año ha lanzado el mensaje 'Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco'.

Para llegar a esta población, la campaña municipal se difundirá a través de las televisiones instaladas en los autobuses de la EMT, las redes sociales y la propia web del Ayuntamiento de València. Asimismo, en colaboración con la Conselleria de Sanidad se difundirá en todos los centros de salud de la Ciudad de Valencia y en los hospitales.

La iniciativa se completará con otras acciones como una encuesta interna dirigida al personal municipal para conocer la realidad del consumo de tabaco dentro de la plantilla y detectar cuántas personas estarían interesadas en participar en programas gratuitos para dejar de fumar.

"Queremos que el Ayuntamiento sea ejemplo de promoción de la salud y de creación de entornos laborales saludables. No se trata sólo de concienciar, sino también de acompañar y ofrecer apoyo real a quienes quieran dejar de fumar", ha explicado la concejala. Por ello, esta iniciativa incluirá también el refuerzo del programa de espacios libres de humo mediante nueva señalización específica en dependencias municipales.

'DECISIÓN INDIVIDUAL, CONSECUENCIAS COLECTIVAS'

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en València, Tomás Trénor, ha indicado que "el consumo de tabaco y otras formas de fumar, como cigarrillos electrónicos o vapeadores, es una decisión individual con consecuencias colectivas".

Así, ha explicado que el tabaco es el responsable de uno de cada tres cánceres y se relaciona con 16 tipos de cánceres, no solo el pulmón, sino también el de vejiga, laringe, boca, exófago, páncreas, riñón, o colon, y ahora estamos también ante "el humo digital".

"Estamos hablando de una causa de muerte evitable", ha recalcado.

Por eso, desde la asociación estamos coordinándonos con el ayuntamiento para trabajar a nivel interno con los trabajadores y colaborar de manera conjunta en el fomento y señalización de los espacios sin humo y el apoyo a quienes quieren dejar de fumar".

Por ello, ha señalado que la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco para un control estricto del vapeo, extender los espacios sin humo y "fundamental" aumentar el precio del tabaco porque en España el más barato. "Somos el estanco de Europa", ha lamentado. Asimismo, ha aplaudido las iniciativas de diversos países para crear una generación libre de tabaco prohibiendo la venta permanente a los nacidos a partir de determinado año.