Desmantelada una plantación con unos 280 kilos de marihuana en una vivienda en Llíria

Desmantelada una plantación con casi 280 kg de marihuana en una vivienda de la localidad de Lliria. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación con casi 280 kilogramos de marihuana en una vivienda de una urbanización de Llíria (Valencia), en la que se encontraba un hombre retenido a cargo del cuidado del cultivo.

La investigación comenzó tras la recepción de una denuncia por la aplicación Alertcops en la que se informaba de que una persona estaba siendo retenida en un chalet de la localidad al cuidado de una plantación de marihuana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En la denuncia se manifestó también estar siendo coaccionado con amenazas de causar daño a su familia por parte de sus empleadores, por lo que pedía auxilio a la Guardia Civil.

Los agentes se trasladaron ese mismo día a la vivienda y pudieron contactar con el peticionario de auxilio, a pesar de que no había luz ni signos de que la vivienda estaba habitada.

263 PLANTAS

Al día siguiente, tras numerosos intentos, los efectivos finalmente lograron acceder a la vivienda y hallaron en su interior 263 plantas de marihuana en estado de floración, otras 400 en esquejes ya cultivados, así como varias bolsas de picadura y cogollos ya secos para su distribución.

En total, se ha aprehendido 279.5 kilogramos de marihuana. Un hombre de 25 años ha sido detenido por un delito contra la salud pública, otro de detención ilegal y uno de coacciones, aunque se continúa con la investigación para la posible detención de otras personas relacionadas con los supuestos hechos de detención ilegal y coacciones.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llíria. Por su parte, las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número siete.