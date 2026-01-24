Desmantelada una plantación de marihuana con 264 plantas en una vivienda y detenida una pareja de 67 y 68 años

Imagen de la plantación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación 'indoor' de marihuana con un total de 264 plantas, instalada en una vivienda de la localidad de Pedreguer (Alicante), dando como resultado la detención de dos personas, un varón y una mujer, de 67 y 68 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica que suministraba a la ilícita plantación.

La investigación comenzó tras recibir informaciones sobre la posible existencia de una plantación de marihuana instalada en una vivienda de la localidad. Una vez analizada toda la información y tras varias comprobaciones, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia centraron su investigación sobre una pareja, hombre y mujer, que residía en la vivienda, los cuales, eran los encargados del mantenimiento de la plantación, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Además, se realizaron investigaciones en la zona con las comprobaron que la casa tenía todas las ventanas cerradas, y observaron una máquina de aire acondicionado de gran tamaño en constante funcionamiento de la que procedía un olor característico de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una clara defraudación de fluido eléctrico.

Durante la fase de explotación de la investigación se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la vivienda investigada. Tras los registros, se llevó a cabo la detención de la pareja investigada y se localizó la plantación con un total de 264 plantas de marihuana, 2.854 gramos de la sustancia, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes.

A su vez, tras diversas investigaciones se comprobó que la casa, se encontraba enganchada ilegalmente a la red de fluido eléctrico. Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Dénia.