Desmantelados cinco laboratorios de marihuana y dos detenidos en Onda

CASTELLÓ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado cinco laboratorios de marihuana con la incautación de más de 3.500 plantas de marihuana en Onda (Castellón) y ha detenido a dos personas por estos hechos que ya han ingresado en prisión, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado

En concreto, a los dos detenidos se les imputa los delitos contra la salud pública, relacionados con el cultivo de cannabis, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, además de desmantelar cinco laboratorios dispuestos para el cultivo.

Las detenciones fueron efectuadas tras sospechas por parte de la Guardia Civil de la posible existencia de cultivos intensivos de marihuana tipo 'indoor' ubicados en una nave industrial sin actividad de la población de Onda.

Durante el operativo, los guardias civiles comprobaron que se trataba de una estructura delictiva organizada y que operaban con medidas de seguridad de vigilancia. Se efectuó una entrada y registro debidamente autorizada, en la que se intervinieron en cinco laboratorios más de 3.500 plantas de marihuana, así como equipos eléctricos, fertilizantes, lámparas halógenas, humidificadores, extractores y complejos sistemas subterráneos de conexión ilegal a la red eléctrica, según las mismas fuentes.

Las diligencias instruidas, juntos con los detenidos, fueron entregadas en los Juzgados de Nules, quién ordenó su ingreso en prisión. El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Compañía de Castellón y del Puesto Principal de Onda, con el apoyo de USECIC y el Servicio Cinológico de la Comandancia.