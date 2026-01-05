Desmantelan en Dénia una asociación cannábica que vendía marihuana y hachís bajo apariencia legal

Desmantelan en Dénia (Alicante) una asociación cannábica que vendía marihuana y hachís bajo apariencia legal - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia (Alicante) a cuatro personas de entre 23 y 34 años por un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras desmantelar una asociación cannábica que vendía marihuana y hachís de forma "indiscriminada" bajo la apariencia de una actividad legal.

Las primeras pesquisas se han orientado a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Se trata de la quinta operación en lo que va de año llevada a cabo por la Policía Nacional en Dénia contra este tipo de asociaciones de cannabis que, recalca, han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas.

Los agentes han podido constatar que esta asociación se había convertido en un punto de venta al menudeo de droga, donde consumidores entraban, compraban y se llevaban del local las sustancias adquiridas, como ha quedado evidenciado tras las vigilancias realizadas. De hecho, para los vendedores, su único fin era el tráfico de estas sustancias.

Finalmente, reunidos todos los indicios, los agentes han llevado a cabo la entrada y registro del establecimiento tras ser autorizada por mandamiento judicial. En un espacio reservado del local, los investigadores han encontrado unas taquillas donde los clientes guardaban bajo llave, además de marihuana, otras sustancias estupefacientes como hachís o polen que estaban a su disposición y "fuera de todo el control pertinente".

En la entrada y registro del local han colaborado agentes de la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana y la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y se han intervenido un total de 2.609 gramos de marihuana, 157 gramos de polen, 42 gramos de hachís, 38 cigarros tipo porro y 845 euros en efectivo.

Los detenidos, de edades comprendidas entre los 23 y 34 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Dénia.