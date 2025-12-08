Desmantelan un punto de venta de droga en Alicante e intervienen más de 700 gramos de cocaína

Efectos intervenidos en la operación - JEFATURA

ALICANTE 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 40 años por presuntamente dedicarse a la venta de cocaína desde su domicilio. Tras un registro en la casa le fueron intervenidos 753 gramos de cocaína en el interior de una bombona de butano utilizada como 'caleta' para ocultar la sustancia.

La investigación se inició a raíz de diversas quejas vecinales que se centraban sobre un varón que estaba dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína. Utilizaba la vivienda familiar para la guarda y venta de dichas sustancias.

Una vez identificada esta persona, los agentes comprobaron que el hombre era miembro de un clan familiar conocido por sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y la extorsión.

Los agentes realizaron una serie de vigilancias y seguimientos en torno a su vivienda y comprobaron cómo diferentes personas acudían al inmueble y, tras tocar al timbre, abandonaban el mismo a los pocos minutos con sustancias estupefacientes.

En base a los indicios recabados y tras confirmar la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes establecieron un dispositivo policial con el que se llevó a cabo la detención del principal investigado.

Seguidamente se efectuó el registro de la vivienda donde se intervinieron 753 gramos de cocaína que fueron hallados en el interior de una bombona de butano modificada que era utilizada para ocultar sustancias estupefacientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante y se ha decretado su ingreso en prisión.