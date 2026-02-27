Detectan una supuesta "comercialización irregular" de futuras viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant

Parcela municipal en la zona de Nou Nazareth, en Sant Joan d'Alacant (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant (Alicante) ha informado de una posible "comercialización irregular" por parte de la adjudicataria de una futura promoción de viviendas de protección pública (VPP) proyectada sobre suelo municipal en la zona de Nou Nazareth, en una parcela licitada por el consistorio en 2025.

Así, asegura que la promotora, en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante, supuestamente estaría solicitando "1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa" de uno de estos inmuebles, que aún no están construidos.

De este modo lo han señalado fuentes municipales este viernes, a través de un comunicado, en el que también se indica que el alcalde del municipio, Santiago Román, ha enviado un requerimiento a la promotora adjudicataria de la parcela en el que exige "la paralización inmediata de la comercialización" y alerta de "la posible revocación de la adjudicación".

"Según diversos correos electrónicos y publicidad que el Ayuntamiento ha detectado en medios digitales, la promotora adjudicataria de la parcela municipal de Nou Nazareth licitada por el ayuntamiento en 2025 está realizando la comercialización, en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante, de las futuras viviendas de protección pública que se construirán en dicha parcela", añaden.

"NO VAMOS A PERMITIR QUE SE ESPECULE"

Este asunto se ha abordado en el pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant celebrado este viernes, con el caso de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, como telón de fondo. De hecho, un juzgado ya está investigando las adjudicaciones de las VPP de este complejo.

En la sesión plenaria, el primer edil ha desvelado públicamente las actuaciones realizadas sobre Nou Nazareth y que, junto con la Conselleria de Vivienda, "que es la competente" en esta materia, se ha actuado. "No vamos a permitir que ninguna promotora, por muy adjudicataria que sea, especule con una parcela", ha sostenido.

"No vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo. Para eso estamos y vamos a seguir estando encima de todo el proceso, ya que actualmente tenemos preparada una cláusula en la que la preferencia de acceso a estas viviendas va a ser para las sanjuaneras y los sanjuaneros en primer lugar", detalla el alcalde en el comunicado.

Román también ha agradecido a la Conselleria de Vivienda su "rapidez" para "requerir a la promotora toda la información". "Todo lo que no hizo el Botànic, lo hace ahora la Conselleria que gestiona el PP, que ha actuado de manera inmediata, concretamente en tres días", agrega.

Según el primer edil, se ha advertido a la promotora "de que el pago a cuenta de cantidades sin obtener la calificación provisional" por parte de la Conselleria "está calificado como una infracción muy grave".

Del mismo modo, incide en que, aunque la "competencia es autonómica", desde el Ayuntamiento se ha requerido "la paralización de la comercialización y la posible revocación de la adjudicación de la parcela, ya que sigue siendo de titularidad municipal" porque el contrato no se ha firmado aún.

POSIBLES ACTUACIONES "ENGAÑOSAS"

En concreto, el requerimiento preparado por los servicios técnicos y jurídicos municipales contempla que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant "ha tenido conocimiento de que la mercantil adjudicataria estaría realizando actuaciones de publicidad presuntamente engañosas, promoción y captación de reservas o cantidades a cuenta respecto de las viviendas proyectadas en la citada parcela municipal, presentándolas" como VPP e indicando, según la información difundida, "que podrían destinarse tanto a vivienda habitual como a segunda residencia".

"Exactamente, la promotora solicita 1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa de una vivienda", apunta el consistorio, que aclara que "tales actuaciones, de confirmarse, podrían resultar incompatibles con el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública", establecido en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las VPP de la Comunitat Valenciana, "así como con la normativa aplicable en materia de comercialización de viviendas en construcción y entrega de cantidades a cuenta".

Asimismo, ha continuado, "dichas actuaciones se habrían producido con anterioridad a la formalización del contrato con este Ayuntamiento y, en su caso, antes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias en materia de vivienda protegida, lo que podría comprometer el correcto desarrollo jurídico de la promoción objeto del procedimiento de licitación".

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Sant Joan se requiere a la mercantil "para que, en el plazo de diez días hábiles, aporte" ante la administración local "un informe detallado sobre las actuaciones de publicidad, promoción o comercialización realizadas en relación con la promoción de viviendas proyectada en la parcela objeto de adjudicación".

También se pide "la indicación expresa de si se han ofrecido o publicitado dichas viviendas" como VPP, "así como las condiciones de acceso o destino indicadas a los posibles adquirentes, como la relación de cantidades económicas que, en su caso, se hayan solicitado o recibido en concepto de reservas, anticipos o entregas a cuenta, con indicación del número de personas afectadas".

"Hasta la completa aclaración de los hechos y la valoración jurídica de la situación descrita, este Ayuntamiento acuerda suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato derivado del procedimiento de licitación, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse del resultado de las aclaraciones solicitadas", detallan fuentes del consistorio.

Igualmente, se insta a la mercantil adjudicataria a "abstenerse de realizar nuevas actuaciones de promoción, publicidad o captación de reservas vinculadas a la citada promoción de viviendas protegidas, en tanto no se determine la plena adecuación" de estas "a la normativa aplicable".

Por último, se hace constar que "la falta de atención al presente requerimiento o la confirmación de actuaciones incompatibles con el régimen jurídico aplicable podrá ser objeto de las actuaciones administrativas que procedan, incluyendo la adopción de medidas en relación con la adjudicación acordada y la eventual formalización del contrato".

"1.750 EUROS DE RESERVA"

El consistorio ha indicado que desde la Conselleria de Vivienda "también" han sido "contundentes contra el promotor de las futuras viviendas de Nou Nazareth" y que "el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha remitido al promotor que ha tenido conocimiento a través de la comunicación de un ciudadano" de que se está comercializando la siguiente promoción.

En concreto, según detalla el Ayuntamiento, presuntamente se estaría haciendo con el siguiente anuncio: "Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan Alicante".

Dicho ciudadano indica que, "a las personas interesadas y posibles compradoras, se les solicita un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva", han asegurado desde la administración municipal.

POSIBLES SANCIONES

De este modo, "a la vista de toda la legislación vigente", la Conselleria de Vivienda "concede a la promotora un plazo de diez días para que aclare la veracidad de la información denunciada". "En caso de no hacerlo en el plazo indicado, se acordará el inicio del oportuno expediente sancionador, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse", ha zanjado.