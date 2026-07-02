Detenida en Alicante una reincidente por un piso patera donde migrantes vivían en "condiciones infrahumanas"

Imagen del piso patera - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer reincidente acusada de favorecer la inmigración ilegal por presuntamente usar su vivienda como piso patera donde personas migrantes en situación irregular vivían en "condiciones infrahumanas".

En el momento del arresto, al parecer amenazó de muerte a los agentes y ya fue detenida en 2024 por hechos similares. Tras ser identificada, los policías comprobaron que esta mujer también se encontraba en situación irregular en España, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

En base a la información conseguida por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Alicante, se tuvo conocimiento de la existencia del inmueble, que supuestamente utilizaba la mujer para alojar a cambio de dinero a estas personas migrantes.

Según la Policía, la presunta responsable de llevar a cabo esta actividad ilegal no dudaba, atendiendo a la situación irregular de estas personas que carecen de documentación y están en una situación económica muy precaria, en echarlas del inmueble al mínimo desacuerdo económico o impago.

También se recibieron quejas vecinales de ruidos a altas horas de la madrugada, cuando al parecer se presentaban personas en esa vivienda para obtener alojamiento, lo que causó "un gran malestar y una difícil convivencia vecinal", ha apuntado el cuerpo de seguridad.

DETENIDA EN 2024

La Policía ha precisado que en esa misma vivienda ya hubo una operación y un registro en 2024, cuando los agentes hallaron a 12 personas alojadas en las tres habitaciones del inmueble: ocho eran inmigrantes en situación irregular y cuatro moradores habituales.

En esta ocasión, los policías averiguaron que las personas que estaban en situación irregular pagaban diez euros al día por residir allí. Así, fueron detenidos tanto la propietaria de la vivienda y principal presunta responsable de la actividad ilegal, así como los otros moradores habituales, por supuestamente favorecer la inmigración irregular.

REGISTRO

En la actuación más reciente, los agentes realizaron diversas comprobaciones y averiguaron que en dicha vivienda su propietaria presuntamente estaba dando de nuevo alojamiento a cambio de dinero a personas en situación irregular en España.

Los agentes registraron el piso, donde encontraron residiendo a la dueña con sus tres hijos y un varón de 27 años que no pertenecía a la familia viviendo en unas habitaciones en "condiciones de insalubridad". Este último varón estaba en situación irregular en España, por lo que fue detenido por infracción a la Ley de Extranjería.

Cuando los agentes citaron a la principal investigada a dependencias policiales y le comunicaron que iba a ser detenida acusada de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, profirió amenazas "muy graves" contra los agentes y sus familiares y se resistió al arresto, según ha detallado la Policía.

Tras ser identificada, los agentes comprobaron que esta mujer también se encontraba en situación irregular en España, por lo que fue finalmente detenida por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, amenazas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad e infracción a la Ley de Extranjería.

La arrestada, de 56 años, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesta a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.