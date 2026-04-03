Detenida una cuidadora que retiró 40.000 euros en metálico de la anciana dependiente que cuidaba - GC

VALENCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valencia ha detenido a una mujer que empleaba la tarjeta y la cartilla del banco de la anciana dependiente de la que era cuidadora para extraer dinero en metálico. En total, los investigadores calculan que se ha causado un perjuicio económico de unos 40.000 euros en varias retiradas de efectivo en cajeros.

Los agentes recibieron una información que apuntaba a que una anciana podría estar sufriendo algún tipo de perjuicio patrimonial fruto de una actividad delictiva. Después comprobaron que, efectivamente, entre los movimientos en la cuenta de esta mujer había muchas retiradas en efectivo elevadas, de varios cientos de euros, que resultaban sospechosas, informa el instituto armado.

Esta mujer tenía una discapacidad física notable, por lo que era dependiente y no se trataba de la persona que realizaba los extractos de la cuenta corriente. Tras consultar las cámaras instaladas en los cajeros donde se sacó el dinero, los investigadores se percataron de que eran realizadas por la persona que cuidaba a la anciana, que también hacía labores de limpieza en el domicilio.

La sospechosa aprovechaba su trabajo como cuidadora y limpiadora y la discapacidad de la mujer a la que atendía para quitarle la tarjeta y la cartilla bancaria. Además, tenía acceso a los códigos de seguridad y el número PIN de la cuenta de la víctima.

Después de analizar los gastos de la cuenta, los agentes calcularon que el perjuicio económico causado a la anciana era de unos 40.000 euros. La cuidadora normalmente trataba de acudir al domicilio de la víctima para limpiar cuando la mujer acababa de cobrar la pensión. Posteriormente realizaba extractos con la tarjeta y con la cartilla del banco en varios cajeros de cantidades que rondaban 700 euros.

El pasado 25 de marzo, los investigadores realizaron una vigilancia frente a un cajero que, según sus análisis, era susceptible de ser empleado por la cuidadora. Cuando la sospechosa se acercó y empleó una cartilla fue interceptada por los agentes, que comprobaron que en ese momento trataba de realizar otro reintegro en efectivo de la cuenta de la víctima.

EL DINERO NO SE HA RECUPERADO

Por todo ello fue detenida esta mujer española de 43 años por un delito continuado de estafa. El dinero no ha podido ser recuperado.

La investigación fue desarrollada por agentes del puesto principal de Llombai (Valencia). Las diligencias fueron entregadas en el juzgado con funciones de guardia de Picassent (Valencia).

Desde la Guardia Civil recuerdan que siempre es pertinente llevar un control de las cuentas bancarias y comprobar recurrentemente los ingresos y los gastos. Además, es importante mantener en secreto el número PIN y las claves de seguridad relacionadas con los activos financieros. Si en algún momento se pierde la tarjeta de bancaria, hay que ponerse en contacto con la entidad bancaria para bloquearla.