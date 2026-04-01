Detenida una mujer acusada de robar y estafar a una anciana de 92 años usuaria de una residencia de Villena (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil junto a la víctima - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 47 años como presunta autora de los delitos de estafa, hurto, falsedad documental y administración desleal supuestamente cometidos contra una mujer de 92 años, usuaria de una residencia de la localidad alicantina de Villena.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta por el centro de mayores, al detectar que la víctima no había abonado las últimas cinco mensualidades pese a encontrarse ingresada en el complejo.

Según manifestaron los responsables, al acudir junto a la víctima a su entidad bancaria comprobaron que la persona que anteriormente se encargaba de su cuidado figuraba como persona autorizada en la cuenta, detalla el instituto armado en un comunicado.

Las pesquisas permitieron determinar que la presunta autora, que contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, supuestamente se habría aprovechado de la relación de confianza establecida con la víctima, así como de su situación de vulnerabilidad y del alejamiento de sus familiares, para apropiarse de sus ahorros tras su ingreso en la residencia.

Asimismo, al parecer habría realizado numerosas compras y habría vendido joyas y otros efectos personales de valor para obtener un beneficio económico, al tiempo que habría generado deudas a nombre de la perjudicada. Todo ello ocasionó a la víctima un perjuicio económico cercano a los 22.000 euros.

ABRIGOS

Las investigaciones también revelaron que la detenida, utilizando las llaves del domicilio de la víctima y mediante la formalización de un contrato falso, presuntamente había alquilado la vivienda propiedad de la perjudicada que poseía en la ciudad de Alicante por 500 euros mensuales. Además, supuestamente ofrecía a la venta, a través de redes sociales, varios abrigos de piel de visón pertenecientes a la mujer.

Gracias a la colaboración de los familiares, el pasado 8 de marzo se tuvo conocimiento de que la presunta autora, vecina de Sant Vicent del Raspeig, iba a desplazarse a Villena para cerrar la venta de dos de estos abrigos.

Ante esta información, el Puesto Principal de Villena estableció un dispositivo que permitió interceptarla cuando portaba una maleta con esa ropa. En ese momento, los agentes la arrestaron. Los abrigos de piel fueron intervenidos y posteriormente devueltos a su legítima propietaria.

La detenida, junto con las diligencias instruidas, fue puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Villena, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil ha destacado que esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, iniciativa dirigida a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.