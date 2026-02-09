Detenida una pareja acusada del robo de joyas y relojes por valor de 65.000 euros a un anciano en su casa de Benidorm

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a una pareja conformada por un hombre de 30 años y una mujer de 36, respectivamente, como presuntos autores del robo de joyas de oro de gran valor y una colección de relojes de alta gama, valorados en más de 65.000 euros, en el domicilio de un varón de avanzada edad.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante tuvieron noticias de un robo, cometido por el método de hurto conocido como "cariñoso", ocurrido en la zona centro de esta ciudad alicantina.

En este hecho, la víctima, un varón de avanzada edad, fue abordado por una mujer que entabló una conversación con él y, en un momento dado, simuló que se encontraba algo indispuesta, por lo que el anciano le ofreció ir a una cafetería cercana. Una vez allí, entablaron una conversación en la que se intercambiaron los números de teléfono.

Esa misma tarde, el hombre recibió una llamada de la joven en la que le propuso un encuentro en el mismo lugar. Tras volver a verse, la mujer, con actitud cariñosa, convenció al hombre para ir a su domicilio.

Durante el tiempo en el que estuvieron ambos en la vivienda, la ahora detenida le insistió en ver todas las habitaciones del inmueble y, tras unas horas allí, se marchó del lugar, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

HUIDA EN COCHE

Dos días después, la víctima volvió a recibir varias llamadas de esta mujer en las que mostraba mucho interés en quedar nuevamente. Tras ceder en volver a verse de nuevo en su domicilio, la presunta autora aprovechó un descuido para sustraer diversas joyas de oro de gran valor y una colección de relojes de alta gama que la victima guardaba en la vivienda. Seguidamente, abandonó el domicilio a toda prisa a bordo de un vehículo conducido por otra persona.

Al percatarse la víctima del robo de las joyas, valoradas en más de 65.000 euros, acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia y se inició una investigación en la que los agentes pudieron obtener la identificación del vehículo de huída en el que iban los presuntos autores y las posibles vías que utilizaron para eludir la acción policial.

Además, tuvieron conocimiento de una detención en la Comisaría de Benidorm de una mujer por hechos similares y cuyas características físicas coincidían. Así, los agentes determinaron que se trataba de la investigada. También localizaron e identificaron al segundo acusado en la ciudad y ambos fueron arrestados.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.