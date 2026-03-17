Detenida una pareja tras desmantelar un punto de venta de drogas en un comercio de Benidorm

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio alicantino de Benidorm a una pareja conformada por un hombre y una mujer, de 43 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. Los agentes han desmantelado un punto de venta de estupefacientes en un establecimiento abierto al público.

La investigación se inició tras recibir diversas informaciones sobre este punto de venta de sustancias situado en un local comercial, donde al parecer su propietario se dedicaba al suministro de cocaína.

Para ello, el varón presuntamente usaba el establecimiento, lo que generaba sensación de inseguridad en los residentes de la zona, debido al trasiego de personas consumidoras de estas sustancias y de su toma en la vía pública, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Con el fin de comprobar la veracidad de las informaciones recibidas y observar indicios que pudieran revelar la presunta comisión de algún delito, se llevaron a cabo vigilancias y seguimientos en las inmediaciones del local investigado.

Realizadas las gestiones sobre el establecimiento, los agentes comprobaron que este estaba ubicado en la zona de ocio inglesa de Benidorm. Tras identificar a su propietario, se localizó su domicilio, presuntamente usado como almacén de droga.

Durante los distintos dispositivos de vigilancia, los agentes constataron que el principal investigado, junto con su pareja sentimental, se dedicaba presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes.

Según la investigación, al parecer utilizaban tanto un local comercial como su propio domicilio como puntos de venta. Asimismo, la vivienda también habría sido empleada para el almacenamiento de la sustancia estupefaciente y de diversos útiles destinados a su preparación y distribución.

INCAUTACIONES

Los agentes llevaron a cabo una inspección en el local investigado, así como un registro en su domicilio, con el objetivo de incautarse de sustancias estupefacientes y de cualquier objeto relacionado con la actividad ilícita desarrollada presuntamente por el investigado.

Como resultado de dichas actuaciones, los agentes intervinieron un total de 64 gramos de cocaína, 4.440 euros en efectivo, un arma de aire comprimido y un vehículo. Ambos fueron detenidos, tanto el hombre como la mujer, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.

La Policía Nacional ha destacado que, finalizada la fase de explotación de la investigación, los agentes lograron desactivar un punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo que operaba desde el interior de un establecimiento comercial abierto al público.

Según las pesquisas, el principal detenido utilizaba dicho local para realizar las transacciones de droga con "aparente normalidad", ya que supuestamente se aprovechaba de la apariencia de un negocio legal para dificultar la detección de la actividad ilícita.