Detenida una pareja de Rojales (Alicante) acusada de estafar 86.000 euros a un anciano

Agentes de la Guardia Civil junto a uno de los detenidos en el marco de esta operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una pareja, conformada por un hombre y una mujer de 42 y 41 años y asentada en la zona de Rojales (Alicante), acusada de un delito de estafa bancaria de 86.000 euros a un anciano.

La investigación se inició a principios de este año, tras la denuncia de un ciudadano británico que, tras el fallecimiento de un familiar, detectó que sus cuentas bancarias habían quedado a cero, según ha precisado el instituto armado en un comunicado.

Las primeras gestiones apuntaron a la posible implicación de personas cercanas al entorno de la víctima. Así, las averiguaciones permitieron descubrir que los supuestos autores, una pareja asentada en la zona de Rojales desde hace años, donde además gestionaban una asesoría orientada a ciudadanos extranjeros, entablaron una relación de confianza con el anciano, que también tenía problemas de salud.

Según la Guardia Civil, los acusados, aprovechando la situación de vulnerabilidad y la falta de familiares en España de la víctima, se ofrecieron a ayudarlo en su día a día, "lo que les permitió acceder progresivamente a sus cuentas bancarias".

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2019 y 2022, durante el que los presuntos autores "realizaron múltiples operaciones económicas, como transferencias a cuentas propias, pagos en comercios y retiradas de efectivo en cajeros" y "algunas de estas extracciones se produjeron incluso cuando la víctima se encontraba hospitalizada o ya había fallecido".

El análisis de la documentación bancaria y las gestiones realizadas con distintas entidades permitieron reconstruir el recorrido del dinero y confirmar el supuesto fraude, según la Guardia Civil.

Las detenciones se efectuaron los días 25 y 30 de marzo por un supuesto delito de estafa. El varón tiene antecedentes por hechos de similar naturaleza y ambos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que decretó libertad con medidas cautelares para la pareja.