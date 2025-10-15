Detenida en Torrent la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a la administradora de un estudio de arquitectura como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental tras defraudar a un cliente cerca de 22.000 euros por trabajos de regularización urbanística de un inmueble, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició en la comisaría de Policía Nacional de Torrent a raíz de la denuncia de un hombre que podría haber sido estafado tras abonar grandes cantidades de dinero a un estudio de arquitectura por los servicios contratados para la elaboración de un informe técnico y la presentación de alegaciones ante el ayuntamiento de otra localidad valenciana.

Inicialmente, la administradora del estudio formalizó un presupuesto de 7.800 euros, que fueron abonados por el cliente en dos plazos. Sin embargo, en las semanas siguientes, la investigada solicitó pagos adicionales por diferentes conceptos como tasas municipales, informes ampliatorios y el pago de una sanción impuesta por el ayuntamiento, lo que elevó la cantidad total entregada a casi 22.000 euros.

El cliente, extrañado por la elevada cantidad de la sanción que se le había informado, se personó en el ayuntamiento para esclarecer la situación, donde tuvo conocimiento de que el supuesto expediente sancionador se encontraba falsificado y que no existía ningún trámite de regularización presentado por la empresa de arquitectura.

Durante las labores de investigación llevadas a cabo por los agentes, se verificó que todos los pagos realizados por el cliente fueron ingresados en cuentas bancarias pertenecientes a la administradora.

Además, se averiguó que el documento sobre la sanción municipal había sido alterado y se descubrió que los extractos bancarios presentados por el estudio de arquitectura, que mostraban supuestos pagos al Ayuntamiento, habían sido manipulados para engañar al cliente.

Por estos hechos, la Policía Nacional detuvo a la mujer como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental. Fue puesta en libertad a la espera de ser citada para comparecer ante la autoridad judicial.