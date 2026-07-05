Detenidas 12 personas de una red de tráfico de drogas que operaba desde el Camp de Morvedre

Material intervenido en la operación - CNP

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, de como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, principalmente marihuana, hachís, otras drogas sintéticas como 'tusi' o cocaína rosa y éxtasis o MDMA.

La investigación tuvo su origen cuando los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Sagunto (Valencia) detectaron la presencia de un grupo de personas que podrían estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes en diversas localidades de la comarca del Camp de Morvedre, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Durante el desarrollo de las pesquisas policiales, los investigadores comprobaron cómo un grupo de personas relacionadas entre sí, se estarían dedicando al tráfico de diversos tipos de drogas.

Los sospechosos, cuya actividad abarcaba diversos municipios de la comarca valenciana del Camp de Morvedre, supuestamente llegaban a proveerse entre ellos mismos de diferentes sustancias estupefacientes, con lo que crearon así una red presuntamente dedicada al tráfico de drogas al menudeo.

La operación policial ha concluido con cinco entradas y registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Valencia en las que los agentes han intervenido más de 12 kilogramos de marihuana procedentes del desmantelamiento de dos cultivos tipo 'indoor'; casi 75 gramos de cocaína; 409 gramos de hachís; 50 pastillas de éxtasis; seis gramos de cocaína rosa o 'tusi'; tres de ketamina; 2.230 euros; un dispositivo taser; un machete; varias armas blancas; diversas básculas de precisión y múltiples elementos utilizados para la preparación de las dosis de droga.

Los detenidos, nueve hombres y tres mujeres, de edades entre 24 y 59 años, han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.