Detenidas 17 personas por infracción a la ley de extranjería en una operación en Almoradí y Callosa

Agentes de los distintos cuerpos de seguridad que han participado en el operativo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional, agentes de la Policía Adscrita a la Generalitat Valenciana de la Policía Nacional y los cuerpos de Policía Local de Almoradí y Callosa de Segura, han desarrollado dos operativos conjuntos de inspecciones en locales de ocio en las localidades alicantinas de Almoradí y Callosa de Segura que han culminado con la detención de 17 personas por infracción a la ley de extranjería y de una más por tener pendiente una orden europea de detención para extradición dictada por Italia por un delito de tráfico de drogas.

Los trabajos de los cuerpos policiales responsables de garantizar la seguridad ciudadana dentro de las demarcaciones de estos municipios se han enmarcado "dentro de la lucha contra las redes de inmigración ilegal", según ha señalado el instituto armado en un comunicado.

De este modo, en dos días distintos, se llevaron a cabo dos operaciones coordinadas entre las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Orihuela y a la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana, en las que se contó con la colaboración de los cuerpos de Policía Local de cada una de las respectivas localidades.

El objetivo de la operación era la inspección de locales de ocio de ambas poblaciones, con el foco principal puesto en "la lucha contra las redes de inmigración ilegal".

Así, el primero de los operativos se desarrolló en la población de Almoradí, donde el cómputo de la actuación policial se saldó con cinco establecimientos inspeccionados, de los que uno fue sancionado con dos faltas graves, así como con ocho detenidos de edades comprendidas entre los 21 y 33 años por infracción a la ley de extranjería, 37 personas identificadas y tres actas de propuesta de sanción según la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana.

ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN

En cuanto al resultado de la intervención en la localidad de Callosa del Segura, los agentes han destacado la detención de un varón sobre el que pesaba una orden europea de detención para extradición por Italia, relacionada con un delito de tráfico de drogas.

Además, en dicha localidad, se inspeccionaron un total de cuatro establecimientos y, de ellos, dos fueron sancionados con faltas graves. En este caso, hubo nueve personas detenidas por infracción a la ley de extranjería, de edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, así como un total de 59 identificados.