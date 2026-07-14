Detenidas 24 personas en festivales de música en València y Gandia, la mayoría por drogas - PN

VALENCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un total de 24 personas en festivales de música en las ciudades de València y Gandia durante las últimas semanas, la mayoría por delitos contra la salud pública al incautar drogas como MDMA, GHB-éxtasis líquido, tusi, speed, ketamina, hachís, metanfetamina o cocaína. Además, ha arrestado a otras cuatro personas más por delitos de tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y resistencia grave.

En València, durante la celebración a principios de mes de un festival de música electrónica en la Marina Norte, se desplegó un dispositivo especial en prevención del consumo, venta y distribución de estupefacientes, informa Jefatura.

Los agentes observaron durante este evento a varias personas en actitud sospechosa, interactuando con otros asistentes, por lo que tras identificarlos fueron cacheados. Entre sus pertenencias portaban sustancias estupefacientes que excedían las cantidades destinadas al consumo propio, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

En el festival de València se detuvo a cuatro hombres más: uno por un delito de tenencia ilícita de armas, ya que portaba una navaja de unos 25 centímetros, y otros tres por delitos de atentado a agente de la autoridad y resistencia grave.

En total, en València fueron arrestadas 20 personas y se incautaron más de 30 gramos de MDMA, 30 mililitros de GHB-éxtasis líquido, 15,32 gramos de tusi, 11,12 de speed, 4,3 de ketamina, 2,59 de hachís, 2,31 de metanfetamina, 1,98 de cristal-metanfetamina y 1,46 de cocaína.

Por otro lado, la Policía Nacional desplegó en Gandia un dispositivo de seguridad con motivo de un festival de música alternativa y fusión entre los días 8 y 12 de julio en el polígono Benieto, cuya área de convivencia se estableció en el parque de Ausiàs March.

El evento transcurrió con normalidad y solo se registraron "incidencias mínimas". El balance arroja un total de 635 personas identificadas, de las que cuatro fueron detenidas por hurto de móviles, por salud pública, por un delito de lesiones y por una requisitoria en vigor.

Además, en este festival de Gandia se levantaron 297 actas de droga y 13 actas por tenencia ilícita de armas. Los agentes realizaron 115 asistencias por contusiones, abrasiones, picaduras o intoxicaciones etílicas y trasladaron a tres personas para que recibieran asistencia sanitaria por fracturas y heridas de consideración.

El despliegue contó con los efectivos de la comisaría local de Gandia, así como con la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y guías caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.