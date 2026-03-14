Detenidas en Alicante dos personas con órdenes de expulsión tras cumplir penas de prisión

Dispositivo Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Alicante ha detenido y expulsado a su país de origen a dos personas, un varón y una mujer, tras haber sido dictada una sanción gubernativa para su expulsión del territorio nacional. Los detenidos habían cumplido penas de prisión anteriormente.

El varón detenido, de 26 años, acababa de cumplir una pena de prisión por delitos violentos como robos con violencia, lesiones, malos tratos, amenazas, atentados a agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia, lo que le ha llevado a acumular un total de 17 causas judiciales diferentes. Por su parte, la mujer detenida había cumplido una pena de casi 20 años de prisión en España por delitos de tráfico de drogas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes intervenciones policiales. En el momento de la detención, el varón mostró una actitud "muy hostil y violenta", ya que era especializado en boxeo y amenazaba constantemente con matar a alguien en el mismo momento en el que quedase en libertad.

En su traslado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para llevar a cabo su expulsión, se estableció un amplio dispositivo policial debido a la "elevada agresividad y peligrosidad" del detenido. En el operativo participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) unidad especializada de la Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a la escolta del varón hasta el aeropuerto. Finalmente, fue expulsado a su país de origen, con un traslado sin ningún altercado de relevancia.

DESPUÉS DE HABER CUMPLIDO UNA PENA DE CASI 20 AÑOS DE PRISIÓN

Paralelamente, y con un día de diferencia, otra ciudadana fue detenida y expulsada del territorio nacional, después de haber cumplido una pena de casi 20 años de prisión por tráfico de drogas, sobre quien también recaía una orden gubernativa de expulsión de España.

Actualmente, sobre los detenidos consta una prohibición de entrada en el territorio nacional durante un periodo de cinco años para cada uno de ellos.

Los trámites gubernativos y judiciales de la expulsión de esos dos ciudadanos han sido llevados a cabo por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería, lo que se ha podido materializar con la colaboración directa de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad de Ciudadana, ambas Brigadas pertenecientes a la Comisaría Provincial de Alicante.