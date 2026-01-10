Detenidas tres personas por estafar a turistas mediante el "método de la caridad" en Castell de Guadalest (Alicante)

Imagen de agentes de Guardia Civil y Policía Local. - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil junto con la Policía Local de Callosa d'en Sarrià (Alicante), dentro de las operaciones realizadas, ha detenido a tres hombres por presuntamente estafar a turistar, en el casco antiguo de Castell de Guadalest (Alicante).

La investigación, denominada operación 'Ludwiz', se inició tras recibirse información que alertaba de la presencia de varias personas en zonas de interés turístico, que solicitaban donativos exhibiendo documentación falsificada de supuestas asociaciones benéficas, principalmente vinculadas a ayudas para menores y personas con discapacidad.

Este modus operandi, conocido como "método de la caridad", consiste en presentar formularios y documentos aparentemente oficiales para inducir a las víctimas a realizar donaciones económicas, aprovechando el contexto turístico y la buena fe de los visitantes.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià, en el marco de las operaciones de Turismo Seguro, llevaron a cabo entrevistas con testigos, así como vigilancias discretas, lo que permitió constatar que los implicados actuaban de forma organizada, repartiéndose funciones específicas durante su actividad delictiva.

Finalmente, gracias a la rápida comunicación ciudadana y de comerciantes de la zona, se alertó de la presencia del grupo sospechoso en el casco antiguo de Castell de Guadalest. Esto permitió el establecimiento de un dispositivo operativo conjunto entre Guardia Civil y Policía Local de Callosa d'en Sarrià, que culminó con la interceptación del grupo mientras se desplazaban en un vehículo.

Durante la intervención los investigadores localizaron documentos falsificados de una supuesta asociación benéfica, listados de firmas y dinero en efectivo, presuntamente obtenido mediante las estafas.

Los detenidos, tres hombres de entre 40 y 45 años, a los que se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación de documento privado, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villajoyosa, que han decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar si los detenidos pudieran estar implicados en otros hechos similares cometidos en zonas turísticas del territorio nacional.