Detenidas tres personas por su implicación en la muerte de un hombre en Benifaió

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, en Alginet (Valencia) y en València, por su presunta implicación en la muerte de un hombre en Benifaió (Valencia) el pasado mes de agosto, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Asimismo, ha señalado que en el suceso se registró una explosión y el incendio de una vivienda, en la que se encontraban la víctima y su hijo.

El instituto armada ha apuntado que el 18 de agosto de 2025 se produjo un incendio en una vivienda de Benifaió precedido de "una gran explosión que provocó que numerosos vecinos se alertasen y se asomasen a ventanas y balcones".

Instantes después, estos ciudadanos vieron como uno de sus moradores salía corriendo del portal con gran parte de su cuerpo afectado con quemaduras. Esta persona indicaba que tres encapuchados habían matado a su padre por una deuda y habían huido, ha añadido la Guardia Civil.

En el desarrollo de la investigación posterior a estos hechos se han realizado varias gestiones, entre ellas, la toma de declaraciones a personas del entorno de la víctima, el visionado de grabaciones de imágenes de seguridad y análisis telefónicos.

A partir de eso, se ha concluido que el crimen lo cometieron dos personas allegadas a la víctima y que el incendio lo provocó el hijo del fallecido.

La Guardia Civil ha detallado que el pasado martes, 20 de enero, y por parte de su Grupo de Homicidios se practicaron las detenciones de los tres implicados en este caso. Los arrestos tuvieron lugar en las localidades de Alginet y Valencia.

Los detenidos son de nacionalidad española. Dos de ellos tienen 21 años y otro, 23. A los arrestados se les atribuyen los delitos de homicidio, contra la salud pública, incendio, amenazas y lesiones.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la UOPJ de la Comandancia de Valencia.

Las diligencias de este suceso fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carlet (Valencia).