Detenido un agente de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos tras una denuncia de su exmujer

Archivo - Coche de la Guardia Civil en imagen de archivo. - ARCHIVO

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes a un agente de la Policía Local de Alicante como presunto autor de un delito de malos tratos tras una denuncia presentada por su exmujer en la que le atribuye este delito, según ha podido saber Europa Press. El agente ha pasado este miércoles a disposición judicial.

Desde el Ayuntamiento de la capital alicantina, el edil de Seguridad, Julio Calero (PP), ha afirmado que el consistorio "no tiene conocimiento oficial de esos hechos, ni de las actuaciones judiciales y policiales".

"En todo caso, cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado. Asimismo, quiero expresar, como siempre, el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible", ha apuntado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

De otro lado, desde la oposición, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que su partido no va a valorar esta cuestión, "estrictamente personal y en la que debe prevalecer la presunción de inocencia, como en cualquier otro asunto penal".

En declaraciones remitidas a la prensa, ha indicado que "es una pena" el hecho de conocer esta información en "la semana de presentación de las conclusiones de la comisión sobre la situación de la Policía Local de Alicante, que es, sin duda alguna, crítica".

"Los alicantinos merecen un servicio de policía eficiente y no raquítico, con servicios que se prestan tarde o, directamente, no se prestan y cuyo funcionamiento ordinario está sujeto a afinidades o enemistades personales, con falta de cerca de 200 agentes y una carencia inasumible de mandos intermedios", ha sentenciado.

Igualmente, desde Compromís, "ante el grave suceso conocido" este miércoles, solicitan "que se paralice, de manera inmediata, el proceso de selección y el posible nombramiento" de esta persona de como "comisario de la Policía Local".

El portavoz de la coalición, Rafa Mas, ha realizado esta petición en declaraciones distribuidas a los medios, "dado que" este agente "podría estar implicado" en un "delito de violencia de género", según ha resaltado.

"Además exigimos, tal y como marca el protocolo, que se abra un expediente de averiguación de hechos interno para esclarecer el suceso y sobre todo que se le retire el arma, tal y como marca, repito, el protocolo", ha agregado.

Para Mas, "es imprescindible actuar con transparencia siempre ante estos hechos, con diligencia y contundencia, garantizando la protección de las víctimas, obviamente, y también la presunción de inocencia de este señor que ha sido acusado. Hay que mostrar ejemplaridad en las administraciones públicas, las instituciones públicas, y para eso tenemos protocolos".