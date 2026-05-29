Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Ucrania por tentativa de homicidio y lesiones

Archivo - Alicante.- Sucesos.- Detenido un hombre con una orden europea de detención por tráfico de drogas en Polonia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 49 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OIDE) dictada por parte de las autoridades de Ucrania por estar implicado en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

El fugitivo había huido de la justicia ucraniana tras ser condenado a una pena máxima de 12 años de prisión. Los hechos que motivaron su detención ocurrieron entre 2021 y 2023 en Ucrania, informa Jefatura.

A este hombre se le acusa de organizar, junto a un grupo de personas y mediante conspiración previa, la agresión con resultado de lesiones graves a un abogado vinculado a una empresa agrícola. Además, se le imputa haber ordenado otra agresión de similares características con fines de intimidación contra un cofundador de la misma empresa agrícola.

Ucrania dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía a través de Interpol tras tener sospechas de que el fugitivo podría encontrarse en Alicante. Tras realizar gestiones, los investigadores establecieron un dispositivo policial que dio como resultado la localización y detención de esta persona en la capital alicantina.

Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de este fugitivo.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.