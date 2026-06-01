Detenido el presunto autor de un incendio que afectó a varios coches y viviendas en Callosa del Segura

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Callosa del Segura a un joven de 26 años acusado de originar al pasado 11 de mayo un gran incendio que calcinó varios vehículos y que afectó también a viviendas causando riesgo para los moradores. El arrestado, días después, amenazó además presuntamente vecinos y viandantes con un arma de fuego y sus perros adiestrados para el ataque, según ha informado el Instituto armado

El joven, al que se le imputan varios delitos, entre ellos un incendio con riesgo para las personas, robo con violencia, daños y lesiones, trató de huir de los agentes, pero finalmente fue detenido y puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Los hechos se remontan al pasado 11 de mayo, cuando se originó un incendio en que resultaron calcinados varios vehículos, afectando también a dos viviendas. Sus ocupantes, persona de avanzada edad y de varios menores, tuvieron que refugiarse en la segunda planta al quedar atrapados sin salida, ocasionando riesgo para la vida debido a la gran cantidad de humo que penetró en el interior de la vivienda.

El área de investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura se hizo cargo de la operación y se requrió el apoyo del departamento de incendios de criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Valencia, quienes determinaron que el incendio había sido intencionado.

Tras diferentes indagaciones y labores de investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor, un joven con diferentes antecedentes, por lo que activaron un dispositivo de búsqueda para localizarlo.

Asimismo, el pasado 25 de mayo los agentes recibieron varias llamadas telefónicas, alertando de que un varón estaba amenazando a vecinos y viandantes con un arma de fuego en la mano y dos perros a los que mandaba atacar, que llegaron a morder a varias personas.

Ante esta situación patrullas de la Guardia Civil de Callosa de Segura, uniformadas y de paisano, junto con el apoyo activo de Policía Local inician un dispositivo especial de búsqueda y localización para la detención del sospechoso.

También se activó de forma inmediata la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja (USECIC), que realizó dos entradas en viviendas para la localización del autor, quien al verse acorralado huyó por la ladera de la sierra con sus dos perros para protegerse. No obstante, fue interceptado por los agentes y detenido.

Al arrestado se le atribuyen los delitos de incendio con riesgo para las personas, cuatro delitos de daños en vehículos, daños en viviendas con moradores, amenazas con arma de fuego, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación y lesiones agravados mediante utilización de perros adiestrados para el ataque. Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela en funciones de guardia, decretando su ingreso en prisión.