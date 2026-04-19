Detenido el autor de numerosos delitos en las localidades de Bétera, Náquera y Serra

Material intervenido - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, gracias a la colaboración vecinal, ha detenido al presunto autor de seis robos con fuerza en las cosas en las localidades valencianas de Bétera, Náquera y Serra. El detenido no solamente robaba a menudo, sino que también provocaba diferentes incendios en zonas muy próximas al Parque Natural de la Sierra Calderona, un espacio protegido, y llegó, incluso, a matar dos animales.

El origen de la investigación comenzó tras los numerosos robos a inicios de marzo del 2026 en casetas aisladas de las localidades de Bétera, Náquera y Serra. Del interior de las viviendas se sustrajeron diversos efectos como joyas, dinero, comestibles o ropa, entre otros, según ha detallado la Benemérita en un comunicado.

Gracias al testimonio de varios vecinos pudo obtenerse la descripción de un hombre que merodeaba por la zona en actitud sospechosa. A raíz de este hecho se intensificaron las labores de vigilancia en la zona, observando a un hombre que coincidía con la descripción aportada por los vecinos próximo a los lugares en los que se cometieron algunos de los hechos, huyendo siempre del lugar al percatarse de la presencia policial.

En una de estas huidas, el detenido abandonó los objetos que portaba: cuatro botes de combustible, dos paquetes de pastillas incendiarias y el DNI de un vecino de Náquera que, tras ser contactado, confirmó que acababa de ser víctima de un robo.

Tras este incidente, se recibió aviso de otro robo en la localidad de Bétera, y se pudo observar en las cámaras de seguridad que se trataba del mismo sujeto. Al día siguiente, una ciudadana denunció que al llegar a su segunda residencia se encontró a un hombre en el interior, coincidiendo la descripción con el sospechoso.

Al huir del lugar, la propietaria se percató de que el detenido había sacado parte del mobiliario y enseres personales y les había prendido fuego. Además, también quemó la caseta de los perros con dos pastores alemanes en su interior, que resultaron fallecidos.

OTROS INCENDIOS

En el momento de ser sorprendido, había metido los dos caballos en los establos y había colocado más enseres con la intención de provocar otro incendio. Ese mismo día, se recibió un aviso de que había intentado quitarle el teléfono móvil a un transeúnte, tras zarandearlo y tirarlo al suelo.

A las pocas horas, se recibió un nuevo aviso de un robo en una masía cercana y se pudo observar, gracias a las cámaras de seguridad, que se trataba del mismo hombre. Había provocado diversos focos de incendio, uno de ellos junto a un panel eléctrico y otro bajo una torre eléctrica.

Estos incendios se produjeron muy próximos al Parque Natural de la Sierra Calderona, un espacio protegido. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, con la colaboración de la Policía Local de Bétera, se procedió finalmente a la detención de un hombre de 41 años.

Al detenido se le atribuyen los siguientes delitos: uno robo con violencia, seis robos con fuerza en domicilio, dos de daños por incendio provocado, uno de maltrato animal con resultado de muerte y dos de incendio provocado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 8.