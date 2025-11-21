Detenido en Benidorm un fugitivo buscado por Reino Unido por dos delitos de agresión sexual

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a un hombre de 44 años buscado por las autoridades de Reino Unido por dos delitos de agresión sexual, por lo que fue condenado a una pena de prisión de 10 años, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La detención de esta persona se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba llevando a cabo labores de prevención y que localizó a un hombre en un complejo hotelero de la ciudad que mostró un comportamiento "huidizo" ante la presencia de los agentes, levantando sospechas que llevaron a los policías a su identificación.

El hombre no llevaba ningún tipo de documentación, por lo que fue acompañado por los agentes a su habitación. Tras diversas pesquisas, los agentes comprobaron que sobre dicha persona pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Reino Unido desde el día 12 de noviembre de este año, por dos delitos de agresión sexual.

El fugitivo, después de ser condenado en su país por estos delitos, una agresión sexual ocurrida en Londres en el año 2020 y otro hecho delictivo de la misma naturaleza cometido poco después, fue puesto en libertad bajo fianza tras lo que huyó del país, vulnerando la obligación que la autoridad judicial le impuso para personarse en un juicio programado en fechas recientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.