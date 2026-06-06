Detenido en Beniparrell con más de 100 gramos de marihuana mientras circulaba en patinete

Imagen del detenido - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años con más de 100 gramos de marihuana mientras circulaba en su patinete. La actuación se inició durante un servicio preventivo en la localidad de Beniparrell (Valencia), cuando los agentes procedieron a dar el alto a un hombre que circulaba en un patinete eléctrico.

El individuo, que se dirigía a la localidad de Silla, al percatarse de la presencia de los agentes, realizó una maniobra extraña, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras darle el alto, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana, por lo que, tras un registro superficial de sus pertenencias, hallaron más de 100 gramos de marihuana seca en cogollos.

El hombre, por tanto, fue detenido en Beniparrell por un delito contra la salud pública. Poseía antecedentes por hechos similares.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias fueron entregadas en el Decanato del Tribunal de Picassent.