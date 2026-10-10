Un detenido en Carcaixent con 2,7 kilos de una sustancia compatible con la marihuana

Sustancia intervenida - AYUNTAMIENTO CARCAIXENT

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Carcaixent (Valencia) ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, tras intervenirse ocho bolsas con una sustancia vegetal aparentemente compatible con la marihuana durante un servicio preventivo de seguridad ciudadana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la identificación del conductor arrestado, los agentes percibieron un intenso olor, aparentemente compatible con marihuana, procedente del interior del vehículo. Ante esta situación, la Policía Local inspeccionó una bolsa negra situada en los asientes posteriores, donde se localizaron ocho bolsas blancas con una sustancia vegetal de características aparentemente compatibles con la citada droga.

En total, se han intervenido 2,7 kilogramos. Sin embargo, tanto la naturaleza de la sustancia como su peso limpio están pendientes de confirmación mediante el análisis correspondiente.

Una vez practicada la detención, la persona arrestada y las diligencias policiales fueron puestas a disposición de la Guardia Civil de Carcaixent, que continuará con las actuaciones correspondientes.