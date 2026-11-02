Detenido en Castelló un conductor sin seguro, con el carnet retirado y que dio positivo en alcohol y drogas

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CASTELLÓ 2 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Policía Local de Castelló ha detenido esta mañana a un hombre de 42 años tras supuestamente protagonizar una peligrosa huida por diferentes calles de la ciudad, durante la cual ha realizado numerosas maniobras temerarias y ha puesto en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía y de los tres ocupantes que viajaban en su vehículo. El conductor tenía el carnet de conducir retirado, no tenía seguro y dio positivo en alcohol y drogas, según ha informado este cuerpo de seguridad.

Los hechos se han iniciado sobre las 7.25 horas, cuando una patrulla de la Policía Local que prestaba servicio de vigilancia por la avenida Gran Vía Tárrega Monteblanco ha observado un turismo que circulaba a una velocidad inadecuada para las circunstancias de la vía.

Tras comprobar que el vehículo carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil, los agentes se han dispuesto a intervenir con su conductor cuando este, al advertir la presencia policial, ha emprendido la huida a gran velocidad.

Durante su fuga, -según la Policía- el conductor ha circulado de manera "manifiestamente temeraria, invadiendo aceras, incumpliendo señales de prioridad y llegando a circular en sentido contrario por diferentes tramos de las calles Juan Ramón Jiménez y Río Palancia, con el consiguiente peligro para peatones y conductores".

La persecución ha finalizado en las inmediaciones de la intersección de las calles Río Turia y Juan Ramón Jiménez, donde el vehículo ha perdido el control y ha terminado colisionando contra la fachada de un establecimiento comercial situado en esta última vía.

HA INTENTADO ESCAPAR A PIE

Como consecuencia del impacto, el vehículo ha sufrido importantes daños mecánicos y ha quedado imposibilitado para continuar circulando. Tras el accidente, el conductor ha abandonado el vehículo y ha intentado escapar a pie, desobedeciendo reiteradamente las órdenes de los agentes para que se detuviera.

Durante su intervención, el individuo ha ofrecido una fuerte resistencia activa, y ha llegado a propinar varias patadas a los policías que trataban de reducirlo. Ante esta situación, los agentes han tenido que emplear los medios policiales reglamentarios para conseguir su inmovilización y detención en condiciones de seguridad.

Como consecuencia del forcejeo, dos agentes de la Policía Local han sufrido lesiones de carácter leve.

En el interior del turismo viajaban otras tres personas que, al parecer, habrían aceptado que el conductor las trasladara a sus domicilios después de salir de un establecimiento de ocio nocturno. Los ocupantes, al advertir la presencia policial, habrían conminado al conductor para que detuviera el vehículo y poder bajarse.

Los agentes de la Sección de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local han practicado al conductor las correspondientes pruebas de alcohol y drogas, que han arrojado un resultado de 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y positivo en cannabis.

Asimismo, las comprobaciones realizadas han permitido constatar que sobre el detenido pesaba una privación del derecho a conducir vehículos a motor.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes han procedido a la detención del conductor, de 42 años, por su presunta implicación en delitos de desobediencia, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad, y se han instruido igualmente las correspondientes diligencias como presunto autor de delitos contra la seguridad vial.

En la intervención han participado distintas patrullas de la Policía Local de Castelló, así como efectivos de la Sección de Atestados, que se encargan de la instrucción del correspondiente atestado para su remisión a la autoridad judicial.

El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para la continuación de las diligencias correspondientes.