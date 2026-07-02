Detenido un conductor ebrio acusado de chocar con una motorista en prácticas y fugarse sin auxiliarla en El Campello

Vehículo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de 32 años, que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, como presunto responsable de un accidente ocurrido tras realizar una maniobra de adelantamiento temeraria y colisionar con una alumna de una autoescuela que circulaba en una motocicleta de prácticas. La motorista resultó herida de gravedad y el varón, sin auxiliar a la víctima, supuestamente se dio a la fuga de la carretera N-332 a su paso por El Campello (Alicante), donde ocurrieron los hechos.

El suceso se produjo durante la mañana del pasado 17 de junio, hacia las 09.45 horas, en el kilómetro 128,7 de la citada vía. Según las primeras investigaciones, el conductor presuntamente hizo esa maniobra temeraria y tras finalizar el adelantamiento al incorporarse nuevamente al carril chocó lateralmente contra la motocicleta.

Los componentes del Subsector de Tráfico de Alicante, en colaboración con agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de El Campello y agentes del cuerpo de Policía Local de este municipio, lograron localizar al acusado a pocos kilómetros del siniestro mientras intentaba reparar los desperfectos de su vehículo.

Tras someterlo a la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó una tasa de 1,06 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que cuadruplicaba la tasa permitida, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Finalmente, los agentes lo detuvieron acusado de delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, cuya pena de prisión de tipo agravado es de dos a cinco años; conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuya pena de prisión va de tres a seis meses; lesiones por imprudencia grave, cuya pena de prisión de tipo básico oscila entre tres y seis meses, y abandono del lugar del accidente, cuya pena de prisión va de seis meses a cuatro años.

El arrestado, junto con las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de Seguridad Vial, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante en funciones de guardia.