Detenido un corredor de seguros acusado de estafar 73.000 euros a un cliente en Alicante

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ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un corredor de seguros que supuestamente engañó a uno de sus clientes haciéndole creer que le había tramitado nueve pólizas de inversión, cuando en realidad se había apoderado de su dinero tras transferirlo a su cuenta bancaria.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación tuvo su inicio con la denuncia de una persona que manifestó a los agentes que había sido estafada por parte del trabajador de una entidad aseguradora. Según expuso en su denuncia, contrató nueve pólizas de ahorro e inversión en una conocida correduría de seguros, con un total de 92.000 euros.

En un primer momento, el perjudicado no vio nada extraño, ya que el corredor de seguros le daba justificantes mediante los formularios correspondientes de la compañía de seguros con sus sellos y membretes. Sin embargo, el denunciante se dio cuenta de que algo iba mal cuando realizó una consulta sobre las pólizas contratadas con otro de los trabajadores y este le manifestó que los números de esas pólizas contratadas no existían en la base de datos de la aseguradora.

Ante la posibilidad de que hubiese sido engañado, la víctima solicitó al trabajador con el que contrató las pólizas el rescate inmediato del dinero depositado, momento en el que el corredor de seguros comenzó a tener una "actitud esquiva" hacia él.

Finalmente, ante la "insistencia" del perjudicado, le reconoció que las pólizas que le había formalizado eran falsas y que le devolvería todo el dinero que había depositado en estas, si bien solamente le realizó un ingreso de 19.000 euros y le dijo que el resto se lo devolvería en diez días.

Al transcurrir los diez días pactados y pese a una petición formal del abogado de la víctima, el investigado no le devolvió el resto del dinero por lo que finalmente decidió denunciar todo lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que el investigado había aportado al perjudicado un número de una cuenta bancaria propia en la que fue realizando todos los ingresos para formalizar las pólizas de inversión y ahorro. El perjudicado llegó a realizar hasta diez ingresos en para las supuestas pólizas contratadas por un valor total de 73.000 euros.

Los agentes localizaron al sospechoso que fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental. El detenido, de 68 años, tras la práctica de las diligencias policiales ha sido puesto en libertad y todas las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.