Detenido un corredor de seguros acusado de estafar a más de 20 clientes de los que se quedaba las primas abonadas

Actualizado 10/02/2020 12:50:50 CET

Algunos de los clientes se han visto implicados en hasta 15 pólizas distintas sin saberlo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Alfafar (Valencia) han detenido a un hombre de 47 años acusado de estafar a más de 20 clientes, algunos de los cuales se han visto implicados en hasta 15 pólizas distintas sin saberlo. Al acusado se le atribuyen 22 delitos de usurpación de identidad; 12 de estafa; 22 de falsedad documental y tres de apropiación indebida.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el detenido presuntamente contrataba pólizas a clientes que, después, cancelaba apropiándose de las primas que le abonaban, y usaba sus datos sin su consentimiento para realizar otras operaciones fraudulentas.

Las pólizas de estos clientes nunca tuvieron validez con lo que se causaban grandes perjuicios. Los clientes aparecían como tomadores hasta en 15 pólizas de diferentes vehículos que no conocían. La detención se ha llevado a cabo en el marco de la Operación Singa.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2019, cuando uno de los perjudicados puso en conocimiento de la Guardia Civil de Alfafar que su corredor de seguros habría dado de alta seguros a su nombre de vehículos que no eran de su propiedad, no tenía en vigor las pólizas que había pagado y no le devolvía dos vehículos que supuestamente le había llevado a un taller "concertado".

El detenido, corredor en exclusiva para una importante aseguradora, supuestamente daba de alta pólizas a sus clientes y les cobraba las primas. Los importes que cobraba en mano o a una cuenta de una sociedad instrumental que él controlaba nunca llegaban a la aseguradora, por lo que las pólizas eran canceladas sin surtir efecto alguno.

Los agentes han obtenido indicios de que, además de para la aseguradora con la que tenía contrato en exclusiva, habría contratado pólizas con otras dos compañías más. De hecho, solo en el año 2019 se ha certificado que las estafas superan los 12.000 euros.

El corredor supuestamente usaba datos de unos clientes en las pólizas de otros, sin su conocimiento ni autorización, aportando datos falsos a la aseguradora con el fin de alterar la evaluación de riesgo y obtener unas primas reducidas que no se correspondían con el riesgo real.

El detenido además se ha apropiado indebidamente de tres vehículos de clientes a los que hacía saber que serían reparados en talleres previamente concertados y que no han sido devueltos, dos de ellos de gama alta. Tras su detención fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de València.